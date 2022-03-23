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На строительство третьей очереди Вознесенского тракта Татарстан выделит 4,4 млрд рублей

На строительство третьей очереди Вознесенского тракта Татарстан выделит 4,4 млрд рублей

23 марта 2022, 14:00
Рубрика: Контракты
Метки: ГОСЗАКУПКИ, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: tatar-inform.ru

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На строительство третьей очереди Вознесенского тракта от проспекта Победы до автомобильной дороги М7 в Казани из бюджета Татарстана будет направлено 4,4 млрд рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документации, рабочим предстоит не только строительство новой дороги, но и обустройство объездных путей на участках, где будут вестись работы, создание ливневых канализаций и барьерных ограждений, а также благоустройство и озеленение прилегающей территории.

В проекте государственного контракта говорится, что заказчиком проекта выступает «Главтатдортранс». Он будет принимать заявки по тендеру до 6 апреля этого года, а 8 апреля будет определен подрядчик. Все работы будут завершены до 25 ноября 2024 года.

Строительство пятой «вылетной» магистрали из Казани – Вознесенского тракта – началось в августе 2021 года. Дорога станет дублером Мамадышского тракта и улучшит транспортную ситуацию в поселках Вознесенское, Большие Клыки, Самосырово, Салмачи, Привольный, Вишневка, жилых комплексах «Весна» и «Светлая долина».

 

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Источник: tatar-inform.ru

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