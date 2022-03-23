РусГидро и Ростелеком заключили соглашение о сотрудничестве

РусГидро и Ростелеком подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее совместную реализацию проектов в области цифровой трансформации.

В соответствии с соглашением, Ростелеком предоставит свою разветвленную инфраструктуру на Дальнем Востоке для организации дополнительных каналов высокоскоростной связи в интересах расположенных в макрорегионе предприятий РусГидро. Это позволит повысить качество наблюдения за функционированием энергообъектов РусГидро на Дальнем Востоке, обеспечить надежное управление электросетевым комплексом за счет резервирования каналов связи, используемых в том числе для передачи технологической информации. В итоге сократится время реагирования на неполадки оборудования и нештатные ситуации, что повысит надежность и качество энергоснабжения потребителей.

В свою очередь РусГидро предоставит свою сетевую инфраструктуру, а это 105 тысяч километров линий электропередачи, для размещения волоконно-оптических линий связи Ростелекома, что позволит обеспечить высококачественной связью отдаленные населенные пункты.