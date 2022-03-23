Финляндская энергокомпания Teollisuuden Voima Oyj (TVO) объявила о подключении к энергосистеме Финляндии третьего энергоблока атомной электростанции (АЭС) Олкилуото (Olkiluoto) − OL3. Энергоблок OL3 начал работать на мощности 103 МВт, в течение примерно четырехмесячного тестового периода нагрузка энергоблока будет постепенно повышаться до номинальной (1 600 МВт). Ожидается, что на этапе тестирования выработка OL3 составит около 3-4 ТВт*ч, что соответствует примерно 10% потребности Финляндии в электроэнергии. Переход на эксплуатацию энергоблока в штатном режиме ожидается в июле 2022 г.

Реализация проекта строительства энергоблока OL3 с EPR реактором* осуществлялась консорциумом в составе компаний Areva GmbH, Areva NP (ныне Orano) и Siemens по контракту «под ключ» с фиксированной ценой (fixed-price turnkey contract). TVO приступило к реализации проекта в декабре 2021 г.

Строительство третьего энергоблока на АЭС Олкилуото началось в 2005 г. Ожидалось, что энергоблок будет введен в эксплуатацию в 2009 г. Однако реализация проекта неоднократно откладывалась и сопровождалась ростом его стоимости (с первоначальной оценки в € 3,2 млрд до примерно € 11 млрд), а также судебными спорами. В результате энергоблок был введен в эксплуатацию с отставанием от начального графика более чем на 12 лет.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata

* Европейский водо-водяной ядерный реактор поколения 3+ (European Pressurized Reactor, EPR)