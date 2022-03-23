Улицы в районе Павелецкого вокзала благоустроят

Сейчас там обновляют коммуникации: ведется ремонт водопроводных, канализационных, тепловых сетей, идет реконструкция участка ливневой системы.

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к инженерной подготовке перед благоустройством Дубининской и Кожевнической улиц. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В прошлом году завершилось благоустройство площади Павелецкого вокзала, ее украсил ландшафтный парк с фонтаном, открытым амфитеатром и велодорожками, — отметил Петр Бирюков. — В этом году приведем в порядок расположенные рядом улицы Дубининскую, Новокузнецкую, Кожевническую и Даниловский Вал».

Сейчас на Дубининской и Кожевнической улицах ведется ремонт водопроводных, канализационных, тепловых сетей, идет реконструкция участка ливневой системы. В рамках проекта «Чистое небо» воздушные кабельные линии перенесут под землю, что позволит улучшить визуальный облик пространства.

Для горожан организованы удобные проходы, полностью перекрывать движение транспорта не будут.

«В рамках благоустройства планируется сохранить важную транзитную функцию прилегающих к вокзалу улиц и одновременно создать более комфортную и удобную среду для местных жителей, — подчеркнул Петр Бирюков. — За счет оптимизации ширины полос дорожного движения расширим, где это возможно, тротуары, заменим их покрытие, обновим уличное освещение, проведем озеленение — высадим взрослые крупномерные деревья и кустарники, обустроим газоны».

На улицах в районе Павелецкого вокзала установят современные остановки общественного транспорта. Для пассажиров трамваев оборудуют остановки венского типа, когда пол вагона находится на одном уровне с приподнятой платформой. На площади перед станцией метро «Новокузнецкая» установят качели.

Глава комплекса городского хозяйства также сообщил, что проект предполагает обустройство комфортного и функционального пространства около Данилова монастыря. Там разместят книжную и иконную лавки, торговые точки и кафе с летней верандой, проведут озеленение и установят удобные скамейки для отдыха.

Фото Ю. Ив анко. Mos.ru