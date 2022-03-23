Коммунальную инфраструктуру подведут к новым инвестиционным площадкам на территории Республики Дагестан. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики и тарифов региона.

"На совещании с представителями ООО "Русские ярмарки" врио министра энергетики и тарифов республики Ризван Мурадов обсудил обеспечение инженерной инфраструктурой инвестиционные площадки региона. Так, по инвестпроекту "Русские ярмарки" в Махачкале и Дербенте возведут ярмарочный комплекс, а в Докузпаринском и Новолакском районах построят оптово-логистические центры. Задача республики - создать максимально комфортные условия для ведения бизнеса, в частности обеспечение земельных участков необходимыми коммуникациями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компании "Русские ярмарки" рекомендовано просчитать величину мощности для технологического присоединения, а ресурсоснабжающим организациям - определить предполагаемую стоимость и срок подключения будущих объектов к существующим сетям инженерных коммуникаций.

Ранее сообщалось, что в 2022 году планируется реализовать 5 крупных инвестпроектов на общую сумму более 6 млрд рублей. Это ООО "Каспийский завод стекловолокна", АО "Керамогранит Дагестан" - проект "II этап организации и расширения производства керамогранитной плитки в Республике Дагестан", ООО "Алвиса вайн" - проект по строительству винно-коньячного производственного комплекса Alvisa Vine, ГК "Хевел" - проект по строительству солнечных электростанций в рамках создания кластера возобновляемой энергетики в Республике Дагестан, ООО "Русские ярмарки - Махачкала".