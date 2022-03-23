"Взрывоопасный" ГОСТ на кабель отменен
23 марта 2022, 13:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ, КЧР
Отрасль: Строительство
Источник: ТАСС
Власти Карачаево-Черкесии планируют построить более 7 км участка автомобильной дороги в обход Черкесска, который свяжет две трассы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Росавтодора по итогам встречи руководителя Федерального дорожного агентства Романа Новикова и главы Карачаево-Черкесской Республики Рашида Темрезова.
"Стороны обсудили перспективный проект строительства участка автомобильной дороги в обход Черкесска, который свяжет две трассы: А-165 Лермонтов - Черкесск и А-155 Черкесск - Домбай - граница с Республикой Абхазия. Общая протяженность проектируемого четырехполосного участка составляет более 7 км", - говорится в сообщении.
Проект предусматривает устройство двух транспортных развязок в двух уровнях и путепровода над железной дорогой, что обеспечит безопасный и беспрепятственный проезд автотранспорта по южной части города Черкесска. В настоящее время идет завершение разработки проектной документации.
На встрече также обсудили планы дорожных работ по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" на территории Карачаево-Черкесии в 2022 году. В нормативное состояние приведут 26 объектов общей протяженностью 33,62 км. Большая часть работ пройдет в Черкесской городской агломерации.
Один из ключевых объектов этого года - капитальный ремонт трассы Черкесск - Хабез - подъезд к Архызу, которая соединяет Черкесск с федеральной автомобильной дорогой А-156 и ведет к популярному курорту. Работа по приведению этой трассы к нормативу ведется уже с 2019 года и продолжится до 2024 года, уточнили в пресс-службе.
Всего на реализацию мероприятий нацпроекта в республике предусмотрено 852,9 млн рублей, в том числе: 360,8 млн - федеральные средства, 492,1 млн - консолидированный бюджет субъекта.
"Дорожные работы стартуют уже в конце марта - при наступлении благоприятных температур для укладки асфальтобетона", - пояснили в Росавтодоре.
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