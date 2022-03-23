Речь идет об участках подъезда к Липецку и автодороги Р-119 Орел-Тамбов. Планируется, что 14 км капитально отремонтируют, а на 51 км устроят тонкослойные покрытия.

Большой объем работ ФКУ Упрдор Москва-Харьков выполнит в рамках капремонта участка автодороги А-133 (подъезд к Липецку) км 34 – км 49 в Липецком районе. Проектом предусмотрено усиление и расширение дорожной одежды, укрепление обочин, устройство водоотвода и новых водопропускных труб, ремонт примыканий и пересечений. Для обеспечения безопасности движения установят два светофора, барьерное ограждение и дорожные знаки. Новые линии освещения смонтируют на автобусных остановках, пешеходных переходах, вдоль переходно-скоростных полос. Также подрядная организация выполнит устройство автопавильонов, тротуаров и нанесет разметку. После капремонта, завершить который планируется осенью этого года, участок трассы будет отвечать всем нормативным требованиям и соответствовать параметрам II категории. Количество полос движения увеличится до четырех — по две полосы в каждую сторону с разделительным металлическим ограждением, что, в свою очередь, обеспечит безопасность и увеличит пропускную способность автодороги с высокой интенсивностью движения — в сутки здесь проезжает около 20 тыс. автомобилей.

Кроме того, в этом дорожно-строительном сезоне капитально отремонтируют мост через суходол на 48-м км той же дороги. На объекте полностью заменят конструкции мостового полотна, пролетного строения, выполнят усиление и уширение опор, организуют водоотвод с проезжей части. Благодаря увеличению габаритов моста до 22 метров, а также установке барьерного ограждения на разделительной полосе и замене устаревших конструкций, искусственное сооружение сможет справляться с возросшими транспортными нагрузками.

Также федеральные дорожники проведут работы по устройству тонкослойных покрытий на шести участках автодорог А-133 и Р-119 Орел-Тамбов общей протяженностью 51 км. Это позволит продлить срок службы дорожного покрытия и обеспечить его шероховатость, водонепроницаемость, а также износостойкость.

В ведении ФКУ Упрдор Москва-Харьков в Липецкой области находится более 201 километра федеральных автодорог: Р-119 Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов, А-133 подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 «Дон» к г. Липецку и Р-193 Воронеж – Тамбов.