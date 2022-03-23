В перечень системообразующих организаций России вошли 16 предприятий, работающих на территории Якутии, сообщили в среду в пресс-службе правительства Республики Саха (Якутия).

"В перечень системообразующих организаций российской экономики включено 16 предприятий, работающих на территории Якутии", - говорится в сообщении.

В перечень вошли "Ленское объединенное речное пароходство", аэропорт Якутск", "Железные дороги Якутии", "Сахатранснефтегаз", "Алроса", "Якутская топливно-энергетическая компания", авиакомпании "Алроса", "Полярные авиалинии", "Якутия", "ЖКХ Республики Саха (Якутия)", "Саханефтегазсбыт", "Старвэй логистика", "РНГ", "Колмар Груп" (ГОК "Инаглинский"), группа компаний "Русгидро" ("Сахаэнерго", "Якутскэнерго", "Теплоэнергосервис"), "Киренский Речной Порт".

Отмечается, что правительство Якутии направило заявки по включению в перечень других предприятий. Среди них - "Якутская птицефабрика", "Якутский хлебокомбинат", "Хатасский свинокомплекс", "Якутский Гормолзавод", "Якутоптторг" и другие.

"Правительством республики инициировано включение [железнодорожных] станций "Лена", "Лена-Восточная", "Аллагуват" в перечень субсидируемых из федерального бюджета на возмещение недополученных доходов в связи с установлением льготных транспортных тарифов. Через них осуществляется перевалка грузов для последующей доставки в труднодоступные районы республики", - добавили в правительстве.

Кроме того, для получения федеральной субсидии идет работа по обоснованию дополнительных расходов ресурсоснабжающих организаций, понесенных в связи с ростом цен на топливно-энергетические ресурсы в 2022 году.