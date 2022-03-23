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Инициирована процедура банкротства отношении управляющих компаний в КБР

«Россети Северный Кавказ» продолжают вести системную работу по взысканию просроченной дебиторской задолженности за потребленную электроэнергию с управляющих компаний в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). В Кабардино-Балкарии самую низкую платёжную дисциплину в этом сегменте энергетики отмечают в Эльбрусском районе.

В числе основных неплательщиков филиала «Каббалкэнерго» – предприятия «Эльбрус–сервис», «Партнер», «Тырныауз плюс» и «Квартал», обслуживающие 142 многоквартирных дома. Общая сумма долга организаций на 1 марта 2022 года составила 27 млн рублей. В том числе 4,3 млн рублей – с момента передачи функций гарантирующего поставщика электроэнергии компании «Россети Северный Кавказ» (1 августа 2021 года).

От «Эльбрус–сервис» и «Тырныауз плюс» на счета гарантирующего поставщика не поступало ни одного платежа с 2009 года, от «Партнер» – с 2014 года, что является грубым нарушением лицензионных требований.

Для недопущения дальнейшего бесконтрольного роста долгов данных потребителей «Россети Северный Кавказ» предпринимают все предусмотренные действующим законодательством меры. Весь объем задолженности предприятий охвачен претензионно-исковой работой. Но поскольку реального поступления денежных средств не происходит ввиду финансовой несостоятельности должников, энергокомпания инициировала в отношении «Эльбрус – сервис», «Тырныауз плюс» и «Партнер» процедуру банкротства.

Решение энергетиков продиктовано ответственностью за надежное и качественное электроснабжения своих потребителей в Кабардино-Балкарии. Дефицит средств для проведения ремонтов и модернизации сетевого комплекса ставит под угрозу энергетическую безопасность региона.

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Источник: Россети Северный Кавказ

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