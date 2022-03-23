С начала 2022 года Юго-Западный филиал «Россети Кубань» обеспечил электричеством 135 сельскохозяйственных предприятий в Абинском и Крымском районах Краснодарского края, а также пригороде Анапы, Геленджика и Новороссийска. Общая мощность присоединенных к энергосистеме объектов сельхозназначения составила 2,4 МВт.

Среди подключенных объектов аграрного и промышленного назначения самыми крупными стали предприятие по выращиванию плодово-ягодных культур «КСП «Светлогорское» в Абинском районе и предприятие «Песчаник» в Крымском районе.

– Работа, нацеленная на развитие агропромышленного комплекса, пищевой промышленности, сельского хозяйства и обеспечение их надежным энергоснабжением, является для энергетиков приоритетным направлением деятельности, – отметил директор Юго-Западных электросетей Владимир Лебедев. – Выполняя технологическое присоединение сельскохозяйственных предприятий, наши специалисты создают основу для дальнейшего экономического развития.

За 2021 год специалисты Юго-Западного филиала «Россети Кубань» подключили к электрическим сетям компании более 500 сельскохозяйственных предприятий общей мощностью свыше 14 МВт.

До конца года энергетики планируют подключить еще 100 объектов АПК. Это крестьянско-фермерские хозяйства, кооперативы и земельные участки сельхозназначения суммарной мощностью более 2,7 МВт.