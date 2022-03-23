«Россети Северный Кавказ» продолжают подготовку электросетевого комплекса Северной Осетии к следующему осенне-зимнему периоду (2022-2023 годов). Всего на техническое обслуживание и ремонт электросетевой инфраструктуры региона энергокомпания направит около 220 млн рублей, что на 8% больше прошлогодних вложений. Технические мероприятия позволят повысить надежность электроснабжения почти 700 тысяч жителей республики.

Ключевое направление – ремонт и обновление линий электропередачи (ЛЭП). Так, до конца 2022 года энергетики отремонтируют почти 154 километра ЛЭП различного класса напряжения. В том числе специалисты филиала «Севкавказэнерго» произведут замену порядка 700 опор и 1445 изоляторов, а также 76 километров неизолированного провода на современный самонесущий изолированный провод (СИП) – он более надежен, безопасен и исключает возможность воровства электроэнергии.



Повышенное внимание уделят и расчистке охранных зон ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности. В течение года энергетики расчистят почти 22 га территорий. Содержание трасс в соответствии с действующими нормами обеспечивает надежное функционирование энергообъектов.