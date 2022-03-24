АО «Мособлэнерго» построило 15,2 км новых воздушных и кабельных линий электропередачи в рамках мероприятий по повышению надежности электроснабжения потребителей Подмосковья. Всего в текущем году запланировано построить 30,4 км ЛЭП на проблемных территориях в 21 округе Московской области.

В 2022 году для повышения надежности электроснабжения потребителей планируется замена 554 опор (более 20 уже заменено), расчистка от древесно-кустарниковой растительности 31,4 га охранных зон вдоль ЛЭП (12,7 га уже расчищено), реконструкция 32,9 км воздушных и кабельных линий электропередачи (12,8 км уже реконструировано), капитальный ремонт 70 трансформаторных подстанций (32 отремонтированы).

Округа, в которых проводятся мероприятия в рамках программы по повышению надежности электроснабжения потребителей: Раменский, Домодедовский, Ступинский, Пушкинский, Щелковский, Чеховский, Егорьевский, Красногорский, Истринский, Орехово-Зуевский, Люберецкий, Ленинский, Одинцовский, Солнечногорский, Клинский, Электрогорский, Зарайский, Каширский, Воскресенский, Дубненский и Мытищинский.

Программа по повышению надежности реализуется под контролем Министерства энергетики Московской области. Работы по обновлению электросетевого хозяйства проводятся в районах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. В основном, это были жалобы на качество электроснабжения.

Мероприятия по повышению надежности электроснабжения потребителей проводятся в городских округах Подмосковья наряду с ежегодными производственными программами АО «Мособлэнерго».