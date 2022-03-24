Специалисты АО «Теплоэнергосервис» (входит в Группу РусГидро) приступили к проведению проектно-изыскательских работ по строительству водозабора в поселке Усть-Нера Республики (Саха) Якутия.

Существующий водозаборный узел был возведен около 70 лет назад, находится в аварийном состоянии и не может в полной мере обеспечить поселок качественной питьевой водой. По словам главного инженера Оймяконского филиала АО «Теплоэнергосервис» Максима Ямщикова: «пока водозабор ещё справляется со своей функцией, но каждый год уровень воды в русле постепенно падает. Новый водозабор население и местные власти ждут уже боле двух десятков лет».

На первом этапе реализации проекта по строительству нового водозабора в Оймяконье отработала выездная техническая комиссия АО «Теплоэнергосервис». Эксперты на местности оценили текущую ситуацию и подготовили предложения, необходимые для проведения проектно-изыскательских работ.