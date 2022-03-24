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АО "Теплоэнергосервис" построит в поселке Усть-Нера новый водозабор

АО Теплоэнергосервис построит в поселке Усть-Нера новый водозабор

24 марта 2022, 11:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, ИНФРАСТРУКТУРА, РУСГИДРО
Отрасль: Строительство 
Источник: ПАО "РусГидро"

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Специалисты АО «Теплоэнергосервис» (входит в Группу РусГидро) приступили к проведению проектно-изыскательских работ по строительству водозабора в поселке Усть-Нера Республики (Саха) Якутия.

Существующий водозаборный узел был возведен около 70 лет назад, находится в аварийном состоянии и не может в полной мере обеспечить поселок качественной питьевой водой. По словам главного инженера Оймяконского филиала АО «Теплоэнергосервис» Максима Ямщикова: «пока водозабор ещё справляется со своей функцией, но каждый год уровень воды в русле постепенно падает. Новый водозабор население и местные власти ждут уже боле двух десятков лет».

На первом этапе реализации проекта по строительству нового водозабора в Оймяконье отработала выездная техническая комиссия АО «Теплоэнергосервис». Эксперты на местности оценили текущую ситуацию и подготовили предложения, необходимые для проведения проектно-изыскательских работ.

«Проект масштабный и имеет большую социальную значимость. Строительство водозабора подразумевает различные виды работ – полевых и камеральных, инженерных, строительных, технических, лабораторных, – отметил главный инженер АО «Теплоэнергосервис» Виктор Иванов. - После завершения проектно-изыскательских работ будут определены технические варианты решения этой задачи, а также объем необходимых капиталовложений. Данный проект будет частично профинансирован в рамках региональной программы «Чистая вода», рассчитанной на 2019 - 2024 годы, участником которой является АО «Теплоэнергосервис».

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Источник: ПАО "РусГидро"

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