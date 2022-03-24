Филиал ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» введет в эксплуатацию новую подстанцию 110/10 кВ «Бирюч» в Красногвардейском районе. Высоковольтный питающий центр предназначен для технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств одноименного Научно-образовательного центра, расположенного в селе Малобыково.

Предприятие входит в структуру ГК «ЭФКО» – одной из ведущих производственных компаний России. НОЦ «Бирюч» занимается исследованиями в области электронного приборостроения, сенсорной робототехники, рентгеновской томографии, пищевых технологий, генной инженерии, искусственного интеллекта и является центром инновационной деятельности Белгородской области. Многие его разработки находят применение в гражданском строительстве, нефтедобыче, медицине.

Новая подстанция установленной мощностью 10 МВА обеспечит электроснабжение технологических линий второй очереди завода ферментов, центра по строительству беспилотных летательных аппаратов, центра по производству двигателей, драйверов и АКБ, строящегося коттеджного поселка Белая Вежа, планируемой к строительству средней общеобразовательной школы, а также четырех таунхаусов, предназначенных для проживания сотрудников научно-образовательного центра.

Питающий центр станет одним из самых высокотехнологичных в Белгородэнерго. Целевая архитектура будет выполнена с применением международных стандартов МЭК 61850, предусматривающих передачу цифровых сигналов о параметрах работы оборудования в оперативно-информационный комплекс Белгородэнерго. Диспетчер сможет не только непрерывно мониторить показатели работы питающего центра, но и управлять им в режиме реального времени.