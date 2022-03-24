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Дефицит электрической мощности для промкластеров во Владимирской области оценили в 100 МВт

Дефицит электрической мощности для промкластеров во Владимирской области оценили в 100 МВт

24 марта 2022, 17:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство Электроэнергетика 
Источник: ТАСС

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Дефицит электрической мощности для промышленных кластеров во Владимирской области оценивается в 100 МВт. Об этом сообщил врио губернатора Александр Авдеев во время доклада перед депутатами регионального Законодательного собрания об основных итогах развития области в 2021 году и задачах на среднесрочную перспективу.

"Несмотря на то, что у нас в целом есть запас электрических мощностей, тем не менее мы имеем структурный дефицит в тех перспективных точках роста, которые сейчас развиваются. Электрических мощностей не хватает для развития промышленных кластеров в Муроме, Покрове, Вязниках, Доброграде, других территориях. Общий дефицит оценивается не менее [чем в] 100 МВт электрической мощности", - сказал Авдеев.

Он отметил, что ключевая задача на ближайшее время - строительство подстанций в точках, которые потом приведут к росту инвестиций в регион, к увеличению количества занятых, росту производства продукции. При этом нужно решать и другие инфраструктурные проблемы.

"Мы должны создать условия для размещения в регионе производственных сил, есть потенциальные площадки, но там пока не решены вопросы подъездных путей, газификации, жилья для сотрудников, комфортной среды для проживания их семей и создания учебных программ", - сказал врио губернатора.

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Источник: ТАСС

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