Дефицит электрической мощности для промышленных кластеров во Владимирской области оценивается в 100 МВт. Об этом сообщил врио губернатора Александр Авдеев во время доклада перед депутатами регионального Законодательного собрания об основных итогах развития области в 2021 году и задачах на среднесрочную перспективу.

"Несмотря на то, что у нас в целом есть запас электрических мощностей, тем не менее мы имеем структурный дефицит в тех перспективных точках роста, которые сейчас развиваются. Электрических мощностей не хватает для развития промышленных кластеров в Муроме, Покрове, Вязниках, Доброграде, других территориях. Общий дефицит оценивается не менее [чем в] 100 МВт электрической мощности", - сказал Авдеев.

Он отметил, что ключевая задача на ближайшее время - строительство подстанций в точках, которые потом приведут к росту инвестиций в регион, к увеличению количества занятых, росту производства продукции. При этом нужно решать и другие инфраструктурные проблемы.