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Краснодарский край получит 235 млн рублей на создание инфраструктуры для электротранспорта

Краснодарский край получит 235 млн рублей на создание инфраструктуры для электротранспорта

24 марта 2022, 15:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЭЗС, ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство Электроэнергетика 
Источник: ТАСС

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Краснодарский край получит около 235 млн рублей на создание зарядной инфраструктуры для электротранспорта, деньги выделят согласно распоряжению правительства РФ, сообщает в четверг пресс-служба краевой администрации.

"Краснодарский край входит в число пилотных регионов страны, на территории которых в этом году реализуют первый этап концепции развития электрозарядной инфраструктуры. В этом году в крае планируют построить 85 быстрых зарядных станций в Анапе, Геленджике, Новороссийске, Краснодаре, Сочи и Туапсе. Из федерального бюджета регион получит 234,6 млн рублей", - говорится в опубликованном сообщении.

Уточняется, что деньги направят на возмещение затрат инвесторов на закупку оборудования и на техническое присоединение.

"Нашим курортным территориям крайне важно развивать альтернативный транспорт, не наносящий вред экологии. А электротранспорт еще и очень экономичный. Для этого нужно создать необходимую инфраструктуру, показать инвесторам, что в новую отрасль выгодно идти, дать льготы. В крае строить быстрые зарядные станции планируют 10 потенциальных инвесторов. С шестью уже заключили соглашения, еще четыре находятся в стадии подписания", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора региона Александра Трембицкого.

Правительство в течение трех лет будет субсидировать расходы на закупку и установку быстрых зарядных станций для электротранспорта на федеральных трассах. В 2022 году на эти цели выделят 1,37 млрд рублей. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Субсидирование позволит построить свыше 500 мощных зарядных станций. Сначала средства получат 12 пилотных регионов, а также все территории, через которые проходит одна из наиболее загруженных автомагистралей - М-4 "Дон".

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Источник: ТАСС

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