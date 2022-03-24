В селе Кутопьюган Надымского района ЯНАО построят образовательный комплекс, сообщает RosTender.info. Власти округа объявили тендер на разработку проектной документации, строительство и ввод объекта в эксплуатацию. Прием заявок открыт до 11 апреля. Начальная цена контракта составляет 1,1 млрд.

На участке запроектируют школу на 140 мест и детский сад на 80 мест. В них будут предусмотрены ученические места для учащихся-инвалидов и разновозрастная группа для дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. В школе, помимо учебных кабинетов, запроектируют зимний сад, музей, помещения для обучения игре в шахматы, занятий моделированием и творчеством.

Строительство комплекса завершится осенью 2025 года. Работы пройдут по адресной инвестиционной программе Ямало-Ненецкого автономного округа.

