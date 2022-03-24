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Создание 140 инвестпроектов рассматривается в рамках льготного режима на Курилах

Создание 140 инвестпроектов рассматривается в рамках льготного режима на Курилах

24 марта 2022, 15:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: КУРИЛЫ, ИНВЕСТИЦИИ, ГОСПОДДЕРЖКА
Источник: ТАСС

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Создание порядка 140 инвестпроектов рассматривается в рамках нового преференциального налогового режима для компаний на Курильских островах, заявил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.

"Это беспрецедентный пакет льгот и преференций. Рассматриваем 140 перспективных проектов в отраслях туризма, возобновляемой энергетики, рыбопереработки и строительства новых объектов. Интерес проявляют иностранные инвесторы, в том числе из Китая и Индии", - сказал он в рамках рабочей встречи членов комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики с главой Минвостокразвития.

Чекунков подчеркнул, что уверен в востребованности нового режима.

В начале марта вступил в силу новый преференциальный налоговый режим для компаний, реализующих проекты на Курильских островах. Инвесторы, зарегистрированные на Курилах после 1 января 2022 года, на 20 лет с даты регистрации в качестве налогоплательщика освобождаются от уплаты налога на прибыль и имущество, также обнулены транспортный и земельный налоги. Страховые взносы установлены на уровне 7,6%.

Новый режим не применяется при посреднической, агентской деятельности, производстве и (или) переработке подакцизных товаров, добыче и (или) переработке углеводородного сырья, вылове ценных видов ракообразных.

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Источник: ТАСС

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