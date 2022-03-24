"Южноуральский лёд" прошёл на ура!

Традиционно ПО «ФОРЭНЕРГО» выступает спонсором фестиваля подлёдной рыбалки «Южноуральский лёд». Масштабное мероприятие проводится уже 12 лет на местном водохранилище и пользуется успехом у жителей и гостей города.

Примечательно, что Объединение стоит у истоков фестиваля. Идея проведения праздника в 2009 году появилась и была реализована при непосредственном участии Евгения Соболева, одного из основателей компании.

Свою рыбацкую удачу приехали испытать представители более 25 городов и населенных пунктов: Челябинск, Уфа, Копейск, Троицк, Пласт и других.

Всего на Фестиваль зарегистрировались почти 300 рыбаков, из них 35 женщин и 50 детей (!); возраст – от 3 до 84 лет!

Как отмечают организаторы и сами участники, главное – это атмосфера. Если человек чувствует, что он нужен, что ему рады, что он свой на этом празднике, то душа его открыта, и он сам рад буквально всему, что происходит на фестивале. Такие события запоминаются надолго, и живут долго.

«Южноуральский лёд» стал уже не только развлекательным, но и культурным событием города, местом притяжения его жителей и гостей.

Прекрасная традиция – на церемонии награждения отметили самую старшую и всеми уважаемую участницу, которая не пропустила ни одного фестиваля за последние семь лет – Нину Ивановну Патрушеву. Её улов – 125 грамм.

Призы от ПО «ФОРЭНЕРГО» в возрастной группе «Дети» вручил первый вице-президент Объединения Виталий Кобзев:

1 место – Егор Лебедев,

2 место – Кирилл Лесовой,

3 место – Михаил Ламкин.

Рыбацкая удача улыбнулась всем участникам «Южноуральского льда»! Желаем дальнейших успехов и хорошего настроения!