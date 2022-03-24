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"Южноуральский лёд" прошёл на ура!

Южноуральский лёд прошёл на ура!

24 марта 2022, 18:00
Рубрика: Компании
Метки: ФОРЭНЕРГО
Отрасль: Электротехника 
Источник: ООО ПО "Форэнерго"

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Новости компании

Традиционно ПО «ФОРЭНЕРГО» выступает спонсором фестиваля подлёдной рыбалки «Южноуральский лёд». Масштабное мероприятие проводится уже 12 лет на местном водохранилище и пользуется успехом у жителей и гостей города.

Примечательно, что Объединение стоит у истоков фестиваля. Идея проведения праздника в 2009 году появилась и была реализована при непосредственном участии Евгения Соболева, одного из основателей компании.

Свою рыбацкую удачу приехали испытать представители более 25 городов и населенных пунктов: Челябинск, Уфа, Копейск, Троицк, Пласт и других.

Всего на Фестиваль зарегистрировались почти 300 рыбаков, из них 35 женщин и 50 детей (!); возраст – от 3 до 84 лет!

Как отмечают организаторы и сами участники, главное – это атмосфера. Если человек чувствует, что он нужен, что ему рады, что он свой на этом празднике, то душа его открыта, и он сам рад буквально всему, что происходит на фестивале. Такие события запоминаются надолго, и живут долго.

«Южноуральский лёд» стал уже не только развлекательным, но и культурным событием города, местом притяжения его жителей и гостей.

Прекрасная традиция – на церемонии награждения отметили самую старшую и всеми уважаемую участницу, которая не пропустила ни одного фестиваля за последние семь лет – Нину Ивановну Патрушеву. Её улов – 125 грамм.

Призы от ПО «ФОРЭНЕРГО» в возрастной группе «Дети» вручил первый вице-президент Объединения Виталий Кобзев:

  • 1 место – Егор Лебедев,
  • 2 место – Кирилл Лесовой,
  • 3 место – Михаил Ламкин.

Рыбацкая удача улыбнулась всем участникам «Южноуральского льда»! Желаем дальнейших успехов и хорошего настроения!

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Источник: ООО ПО "Форэнерго"

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