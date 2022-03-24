В Лобне построят новый детский сад на 330 мест

К концу 2024 года в микрорайоне Катюшки города Лобни Московской области построят детский сад на 330 мест, сообщает RosTender.info. Подрядчик определится по итогам проведения открытого конкурса на право выполнения работ. Прием заявок открыт до 11 апреля, муниципальный контракт заключат на 479 млн рублей.

В здании запроектируют общественные пространства, групповые ячейки, административно-бытовые помещения и зал для физкультурных и музыкальных занятий. Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, а также построить здание. Детский сад откроется в рамках реализации государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

