 
Контракты

В Лобне построят новый детский сад на 330 мест

В Лобне построят новый детский сад на 330 мест

24 марта 2022, 14:15
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: Ростендер

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К концу 2024 года в микрорайоне Катюшки города Лобни Московской области построят детский сад на 330 мест, сообщает RosTender.info. Подрядчик определится по итогам проведения открытого конкурса на право выполнения работ. Прием заявок открыт до 11 апреля, муниципальный контракт заключат на 479 млн рублей.

В здании запроектируют общественные пространства, групповые ячейки, административно-бытовые помещения и зал для физкультурных и музыкальных занятий. Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, а также построить здание. Детский сад откроется в рамках реализации государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».
 

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Источник: Ростендер

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