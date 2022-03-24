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В Омской области в 2022 году планируют отремонтировать 77 км федеральных трасс

В Омской области в 2022 году планируют отремонтировать 77 км федеральных трасс

24 марта 2022, 17:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: ТАСС

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Федеральное управление автомобильных дорог "Сибирь" (Сибуправтодор) планирует провести в 2022 году в Омской области дорожные работы на 77 км федеральных трасс. Это в 2,7 раза больше показателя прошлого года, сообщили в четверг в пресс-службе управления.

Омск считается одним из важных транспортных узлов Сибири. В нем сходятся соединяющие Уральский и Сибирский федеральные округа трассы Р-254 (Челябинск - Омск - Новосибирск) и Р-402 (Тюмень - Омск). Также проходит дорога А-320, ведущая к границе с Казахстаном. Интенсивность движения превышает 20 тыс. автомобилей в сутки.

"Сибуправтодор планирует дорожные работы на 77 км федеральных дорог в Омской области. Основной объем ремонта в 2022 году - на трассе Р-402, где предстоит закончить переходящие объекты прошлого года. Всего в программе девять участков автодорог Р-254 "Иртыш", Р-402 и А-320", - сообщили в Сибуправтодоре.

В пресс-службе управления ТАСС уточнили, что в 2021 году после капитального ремонта в эксплуатацию ввели 18 км трассы Р-402. На 10 км уложили защитное покрытие и отремонтировали путепровод на Южном обходе Омска. 

Дорожные службы намерены устранить угрозу подтопления на участках трассы Р-402, которая пролегает в заболоченной местности на севере региона. Эту же трассу расширят на подъезде к Омску. Встречные потоки разделят ограждением, для водителей оборудуют площадку для отдыха, создут двухуровневую транспортную развязку. Завершить работы планируют в 2023 году.

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Источник: ТАСС

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