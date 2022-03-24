Вице-премьер рассказал депутатам о текущей работе и перспективах развития ТЭК, новых мерах поддержки отрасли, а также ответил на вопросы парламентариев.

Заместитель Председателя Правительства Александр Новак в рамках выступления на правительственном часе в Государственной Думе рассказал депутатам об итогах работы и перспективах развития ТЭК, а также о разработанных Правительством мерах по стабилизации ситуации в отрасли.

Как подчеркнул вице-премьер, ТЭК остаётся важной составляющей экономики России, в том числе развития промышленности, производственного и технологического потенциала, и во многом основой благополучия жителей страны – за прошлый год сферы ТЭК принесли 9,1 млрд рублей доходов в бюджет, при этом сами отрасли энергетики привлекли 4,4 трлн рублей инвестиций. «ТЭК России всегда являлся надёжной опорой экономики страны, выступал драйвером развития других отраслей. Поэтому, несмотря на сложность текущей ситуации, мы не намерены отказываться от наших стратегических задач. Ключевые направления связаны с обеспечением энергобезопасности нашей страны, развитием внутреннего рынка энергоресурсов, реализацией экспортного потенциала и его диверсификацией с учётом будущих изменений в энергетическом балансе», – сообщил Александр Новак. По его словам, прошлый, 2021 год для российской энергетики стал годом восстановления ключевых показателей ТЭК после пандемии COVID-19, в частности в нефтегазовой сфере. Так, добыча нефти выросла на 2% – до 525 млн т, её экспорт составил 225 млн т, а в эксплуатацию было введено 11 месторождений, сообщил Александр Новак.

Продолжилась модернизация нефтеперерабатывающих заводов – запущено четыре новые установки по производству бензина, дизеля и керосина. При этом Правительство на фоне резкого роста мировых цен на нефть до 70 долларов за баррель оперативно обеспечило сдерживание стоимости нефтепродуктов на внутреннем рынке на уровне, близком к инфляции, подчеркнул Александр Новак. «Также продолжено взаимодействие со странами ОПЕК+, которое позволило обеспечить восстановление и балансировку мирового нефтяного рынка», – сказал вице-премьер.

Рост спроса на чистые источники энергии стимулировал достижение новых рекордов в газовой отрасли, продолжил Александр Новак. «Добыча природного газа была рекордной за всю историю и составила 763 млрд куб. м, что на 10% выше показателя 2020 года. Экспорт при этом вырос на 3%, достигнув уровня 250 млрд куб. м», – сообщил он.

На внутреннем газовом рынке в свою очередь продолжилось развитие ускоренной социальной догазификации в газифицированных населённых пунктах. «Была создана необходимая законодательная и нормативная база. Ответственность возложена на единого оператора, а в 13 субъектах Российской Федерации определены региональные операторы газификации. В 66 субъектах России приняты меры социальной поддержки отдельных категорий граждан на подключение домов к газу», – отметил вице-премьер, рассказывая о промежуточных итогах выполнения поручения Президента. Он сообщил, что на сегодняшний день уже собрано свыше 726 тыс. заявок, заключено 274 тыс. договоров, газ доведён до более чем 100 тыс. домовладений.

В то же время продолжается плановая газификация населённых пунктов: в прошлом году было построено более 2700 км трубопроводов, газифицировано 342 населённых пункта, 285 котельных. «В период 2021–2025 годов планируется вложить в газификацию почти 800 млрд рублей, газифицировать более 3,6 тыс. населённых пунктов, перевести на газ более 3 тыс. котельных и построить более 24 тыс. км межпоселковых газопроводов, что позволит повысить уровень газификации в стране до 75%. При этом целевым показателем является доведение уровня газификации к 2030 году до 83%», – подчеркнул Заместитель Председателя Правительства. Вместе с тем использование газа растёт и на транспорте. «Был утверждён план мероприятий по развитию рынка малотоннажного СПГ и газомоторного топлива: построено более 100 новых газовых заправок, общий объём потребления газа в качестве моторного топлива вырос на 24% и достиг 1,36 млрд куб. м», – сообщил Александр Новак.

Рекордные показатели были достигнуты и в части электрогенерации, где выработка увеличилась на 6% и составила 1131 млрд кВт⋅ч. Было введено почти 3 ГВт генерирующей мощности, из которых 90% – это безуглеродная генерация, в том числе запущен новый блок на Ленинградской АЭС и 22 ветровые и солнечные электростанции, сообщил вице-премьер.

Ростом показателей отмечена и угольная отрасль – добыча достигла почти 440 млн т, увеличившись на 9%, а экспорт угля составил 223 млн т. Правительство продолжает работу по повышению стабильности и безопасности труда угольщиков, заметил Александр Новак. «Была проведена работа по пересмотру всех стандартов безопасности, выработано большое количество предложений, в том числе по установке фотовидеофиксации при проверке шахт, введению оборотных штрафов на собственников при аварии, права на остановку производства», – отметил он.

Александр Новак подчеркнул, что в течение последнего месяца Россия столкнулась с беспрецедентными санкциями со стороны США и недружественных стран, которые затронули в том числе и ТЭК. «США и Великобритания заявили о запрете на поставки энергоресурсов из России. ЕС сообщил о введении эмбарго на новые инвестиции в ТЭК России. Видим огромное давление на трейдеров, транспортные и страховые компании», – сказал вице-премьер.

Несмотря на это, ТЭК России продолжает стабильно работать в штатном режиме. Осуществляется текущая добыча энергоресурсов, поставки на внутренний и мировые энергетические рынки. «Россия является крупнейшим поставщиком, доля экспорта российских энергоресурсов составляет порядка 20%. Очевидно, что без российских углеводородов на газовых и нефтяных рынках случится коллапс, рост цен на энергетические ресурсы может быть непредсказуемым. Например, объявленный США запрет на поставки российских нефти и нефтепродуктов стал одной из причин роста цен на топливо в США на 19%, хотя доля российских энергоресурсов в США от российского экспорта составляет всего 3%», – заметил Александр Новак.

Россия не имеет никакого отношения к разыгравшемуся кризису на энергетических рынках, подчеркнул вице-премьер, отметив стойкое желание ряда стран переложить свои проблемы на Россию. «Россия никогда не использовала энергетические ресурсы в качестве оружия. На протяжении многих десятилетий мы являемся надёжным поставщиком на мировые рынки. Даже в настоящее время, несмотря на сложнейшую геополитическую обстановку, мы продолжаем поставлять газ европейским потребителям в соответствии с заявками и контрактами, используя украинскую газотранспортную систему согласно контракту до 2024 года», – сообщил он, добавив, что США фактически сами поступательно отказываются от развития нефтяной отрасли. «Они сокращают инвестиции, не позволяют строить нефтепроводы и не выдают новые участки под бурение, отменён ряд льгот для отрасли. ЕС отказался от ввода уже построенного газопровода “Северный поток – 2” в ущерб европейским потребителям. В результате за последний год цена на электроэнергию в Европе выросла в 10 раз, на газ – в 5 раз. А на нефтепродукты цены, например, в Германии выросли на 40%, при этом запасы дизельного топлива в Европе находятся на самом низком уровне. Запрет на ввод в эксплуатацию “Северного потока – 2” – это полный абсурд и непонимание энергетических балансов. К такому результату привела полная некомпетентность европейских ответственных лиц вследствие отсутствия стратегического планирования», – подчеркнул вице-премьер.

Сохранение этой дестабилизирующей политики в условиях повышенного спроса на топливо, возобновления грузовых и пассажирских перевозок может привести к введению нормирования потребления моторного топлива в западных странах. «Европейские политики должны уже сегодня объяснить своим гражданам, к чему могут привести их дальнейшие недальновидные решения», – добавил Александр Новак.

В условиях беспрецедентного давления ключевой задачей российской экономики остаётся обеспечение устойчивой работы ТЭК для энергообеспечения экономики и граждан, сохранения рабочих мест на предприятиях. В Правительстве оперативно организована работа по формированию как системных, так и отраслевых мер поддержки экономики, продолжил Заместитель Председателя Правительства. «По поручению Президента Правительством были оперативно подготовлены два пакета законов в области поддержки экономики и граждан с целью максимально снизить влияние санкций недружественных стран. Готовится третий пакет антикризисных законов. Правительством утверждён план первоочередных действий по развитию российской экономики в условиях внешнего санкционного давления», – отметил вице-премьер.

Правительством был сформирован перечень системообразующих предприятий ТЭК, введён запрет на возврат и реэкспорт ранее ввезённого оборудования в ключевых секторах, в том числе ТЭК, разрабатываются меры по сохранению предприятий иностранных собственников. «Осуществляется поддержка генерирующих и электросетевых компаний, которые должны были в ближайшее время достроить новые объекты генерации и электросетевого хозяйства, но не смогут этого сделать из-за нарушения логистических цепочек, поставок оборудования. По действующим правилам в этом случае началось бы начисление штрафов и пеней. Предлагается отложить такую меру и дать бизнесу возможность ввести объекты в эксплуатацию чуть позже без применения к ним штрафных санкций. Это касается программ “ДПМ-штрих” по модернизации генерирующих мощностей, а также ВИЭ», – сказал Александр Новак.

В нефтегазовой отрасли в качестве мер поддержки прорабатывается неучёт курсовых разниц при расчёте налогов, перенос штрафов по модернизации НПЗ, расчёт НДПИ от фактической стоимости продажи нефти, корректировка демпфирующего механизма, сообщил вице-премьер. Также важным направлением работы Правительства остаётся ускоренное импортозамещение и организация производства оборудования на отечественных предприятиях.

В постоянном режиме продолжается работа по диверсификации направлений экспорта энергоресурсов, продолжил Александр Новак. «Сейчас идёт активное развитие инфраструктуры на Восток. Было завершено строительство нефтепровода ВСТО мощностью 80 млн т, “Силы Сибири”. Недавно было заключено соглашение о строительстве нового газопровода мощностью 10 млрд куб. м газа с Сахалинского узла, ведутся переговоры о строительстве “Силы Сибири – 2”, что обеспечит удовлетворение растущего спроса стран АТР и диверсификацию рынков. Поставки нефти также диверсифицированы. Мы обсуждаем с нашими азиатскими партнёрами возможности дополнительных поставок на азиатские рынки в случае возникновения необходимости», – также сообщил вице-премьер.

По итогам выступления Александр Новак ответил на вопросы депутатов о развитии ТЭК, в частности о поставках топлива и тарифах на электроэнергию для аграриев, импортозамещении, налоговом манёвре, использовании национальных валют при расчётах за энергоресурсы, а также о модернизации теплоснабжения, легализации майнинга, развитии зелёной энергетики и угольной отрасли.