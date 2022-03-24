Генеральный директор «Россети Тюмень» Олег Петров и генеральный директор Фонда научно-технологического развития Югры Илья Кандаков подписали соглашение о сотрудничестве. Церемония состоялась на площадке Международного молодежного научно-практического форума «Нефтяная столица» в присутствии представителей правительства автономного округа. Документ предусматривает взаимодействие организаций при реализации приоритетного регионального проекта «Научно-технологический центр в Сургуте».

Партнеры подтвердили намерения сотрудничать в вопросах организации электроснабжения перспективных объектов научно-технологического центра (НТЦ), который получит название «Юнити Парк». Соглашение также предусматривает диалог сторон по организации наружного освещения, созданию внутренних распределительных сетей и синхронизацию действий по оптимизации технологических решений. Для обеспечения энергоснабжения НТЦ компания «Россети Тюмень» готова выдать до 40 МВт мощности от двух сургутских подстанций 110 кВ «Энергетик» и «Геолог».

Как отметил Илья Кандаков, фонд рад видеть в лице компании «Россети Тюмень» стратегического партнера в реализации столь значимого проекта.

«Такое сотрудничество позволит не только реализовать проект, но и заложить базис научно-исследовательской деятельности энергетического комплекса Сургута и Югры», – добавил он.

«Юнити Парк» – это уникальный инновационный кластер развития науки и исследований, профессионального роста молодых ученых и обучения талантливых специалистов. Общая площадь проекта составит порядка 67 гектаров. На ней предполагается возведение более 590 тысяч квадратных метров различных площадей – жилье, университет, технопарк, медицинские центры, геномная лаборатория, спортивные объекты и центры детского творчества. Ожидается, что строительство сургутского наукограда завершится до 2030 года. На сегодняшний день уже завершена подготовка территории первого объекта НТЦ – Центра высоких биомедицинских технологий, создание которого поддержал Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с губернатором ХМАО-Югры.

По словам Олега Петрова, энергокомпания готова обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение НТЦ.