Cabex 2022. День 1. Конференция
24 марта 2022, 11:45
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ТЮМЕНЬ, ХМАО, ЮГРА, НАУКА, СОТРУДНИЧЕСТВО, ЮНИТИ ПАРК
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: Россети Тюмень
Генеральный директор «Россети Тюмень» Олег Петров и генеральный директор Фонда научно-технологического развития Югры Илья Кандаков подписали соглашение о сотрудничестве. Церемония состоялась на площадке Международного молодежного научно-практического форума «Нефтяная столица» в присутствии представителей правительства автономного округа. Документ предусматривает взаимодействие организаций при реализации приоритетного регионального проекта «Научно-технологический центр в Сургуте».
Партнеры подтвердили намерения сотрудничать в вопросах организации электроснабжения перспективных объектов научно-технологического центра (НТЦ), который получит название «Юнити Парк». Соглашение также предусматривает диалог сторон по организации наружного освещения, созданию внутренних распределительных сетей и синхронизацию действий по оптимизации технологических решений. Для обеспечения энергоснабжения НТЦ компания «Россети Тюмень» готова выдать до 40 МВт мощности от двух сургутских подстанций 110 кВ «Энергетик» и «Геолог».
Как отметил Илья Кандаков, фонд рад видеть в лице компании «Россети Тюмень» стратегического партнера в реализации столь значимого проекта.
«Такое сотрудничество позволит не только реализовать проект, но и заложить базис научно-исследовательской деятельности энергетического комплекса Сургута и Югры», – добавил он.
«Юнити Парк» – это уникальный инновационный кластер развития науки и исследований, профессионального роста молодых ученых и обучения талантливых специалистов. Общая площадь проекта составит порядка 67 гектаров. На ней предполагается возведение более 590 тысяч квадратных метров различных площадей – жилье, университет, технопарк, медицинские центры, геномная лаборатория, спортивные объекты и центры детского творчества. Ожидается, что строительство сургутского наукограда завершится до 2030 года. На сегодняшний день уже завершена подготовка территории первого объекта НТЦ – Центра высоких биомедицинских технологий, создание которого поддержал Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с губернатором ХМАО-Югры.
По словам Олега Петрова, энергокомпания готова обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение НТЦ.
«Производственные возможности, технологический потенциал предприятия и эффективные решения в области электроснабжения станут опорой для реализации инновационных проектов кластера», – резюмировал руководитель «Россети Тюмень».
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