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ГУП РК "Крымэнерго" осуществило подключение к энергосетям социально значимых объектов в Раздольненском районе

ГУП РК Крымэнерго осуществило подключение к энергосетям социально значимых объектов в Раздольненском районе

24 марта 2022, 16:30
Рубрика: Модернизация
Метки: КРЫМЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: КРЫМЭНЕРГО

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В период с 1 ноября 2021 года по настоящее время специалисты ГУП РК «Крымэнерго» выполнили техническое обслуживание электрических сетей в Раздольненском районе, а также осуществили технологическое присоединение к электрическим сетям здания детсада и нескольких объектов здравоохранения.

За время отопительного сезона работники энергопредприятия осуществили плановый капитальный ремонт 9 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов и реконструировали около 12 км воздушных линий (ВЛ) 0,4-6-10 кВ. Кроме этого, энергетики установили 31 опору, заменили 11 км проводов различного класса напряжения, а также расчистили 16 км трасс ВЛ.

В тот же период специалисты ГУП РК «Крымэнерго» электрифицировали ряд социально значимых объектов: фельдшерско-акушерские пункты в селах Раздольненского района (с. Аврора, с. Волочаевка, с. Котовское, с. Кумово, с. Огни, с. Рылеевка, с. Славянское), амбулаторию в пгт Новоселовское и детский сад в с. Ручьи.

Реализованные мероприятия направлены на улучшение состояния электросетевой инфраструктуры в Раздольненском районе.

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Источник: КРЫМЭНЕРГО

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