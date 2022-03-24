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ГУП РК "Крымэнерго" улучшает электроснабжение жителей Белогорского района

ГУП РК Крымэнерго улучшает электроснабжение жителей Белогорского района

24 марта 2022, 13:45
Рубрика: Модернизация
Метки: КРЫМЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: КРЫМЭНЕРГО

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В рамках отопительного сезона 2021-2022 годов специалисты ГУП РК «Крымэнерго» провели техническое обслуживание электросетевой инфраструктуры и подключили к энергоснабжению объекты здравоохранения, образования и юстиции на территории Белогорского района.

В период с 1 ноября 2021 года по настоящее время в Белогорском районе энергетики выполнили плановый капитальный ремонт 9 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, 18 км воздушных линий (ВЛ) 0,4-6-10 кВ и установили 61 опору. Также была сделана замена 15 км проводов распределительных сетей различного класса напряжения, осуществлена расчистка более 6 км трасс ВЛ. Эти меры направлены на повышение качества электроснабжения абонентов энергопредприятия.

Одновременно с ремонтом энергообъектов специалисты ГУП РК «Крымэнерго» электрифицировали ряд социально значимых объектов: 3 фельдшерско-акушерских пункта, 2 детских сада, школу в различных населенных пунктах Белогорского района, а также здание ГБУЗ РК «Крымский Клинический Центр Фтизиатрии и Пульмонологии» в с. Криничном и электроустановки Министерства юстиции Республики Крым в г. Белогорске.

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Источник: КРЫМЭНЕРГО

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