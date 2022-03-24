АО «Ленгипротранс» (входит в Группу компаний 1520) разработало проекты реконструкции трех мостов линии Мга — Сонково — Дмитров Октябрьской железной дороги. Проектная и сметная документация получили положительное заключение Главгосэкспертизы России.

Проекты - часть программы модернизации Сонковского хода. Ее реализация позволит увеличить пропускную способность участка Мга — Сонково — Дмитров и оптимизировать грузопоток к портам Северо-Запада из центральных регионов России.

Первый из мостов расположен на 159 км однопутного перегона Белый Городок — Калязин Пост. Проект предусматривает строительство нового моста под перспективный II главный путь, а также реконструкцию старого моста под существующий I главный путь и подходов к нему. Длина каждого моста составит 23 м. Работы пройдут без остановки поездов: для этого движение временно переключат на новый мост после его строительства.

На двух других участках, Савелово — Белый Городок и Сандово — Дынино, планируется заменить существующие железобетонные мосты на водопропускные трубы, а также реконструировать путевую часть.