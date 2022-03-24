 
Инвестиции (проекты)

"Лукойл" начнет бурение на месторождении Грайфера на Каспии в конце 2022 года

Лукойл начнет бурение на месторождении Грайфера на Каспии в конце 2022 года

24 марта 2022, 14:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЛУКОЙЛ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность Строительство 
Источник: ТАСС

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
156

"Лукойл" планирует начать буровые работы на месторождении Грайфера в Каспийском море в конце ноября. Об этом журналистам сообщил президент и совладелец компании Вагит Алекперов.

"Да, сегодня практически завершены строительные работы по верхним строениям. Жилой блок уже погружен на базу. В мае мы планируем его смонтировать, в июне уже отправить рабочих на площадку. И в конце ноября, в декабре начать буровые работы", - сказал Алекперов, отвечая на вопрос о планах запуска месторождения в 2022 году.

Ранее компания планировала запуск проекта в конце 2022 года. Проектный уровень добычи на месторождении ожидается в 1,2 млн тонн нефти в год.

"Лукойл" проводит геологоразведочные работы на Северном Каспии с 1995 года, глубокое бурение - с 1999 года. В пределах лицензионных участков компании пробурено 26 поисково-оценочных скважин. Всего в акватории Каспийского моря "Лукойл" открыл 10 месторождений с суммарными извлекаемыми запасами углеводородного сырья по категориям С1+С2 7 млрд баррелей нефтяного эквивалента. Шесть из них - крупные многопластовые месторождения: им. В. Филановского, им. Ю. Корчагина, им. В.И. Грайфера, Сарматское, Хвалынское, месторождение 170 км.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ТАСС

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Логистический центр станет первым резидентом особой экономической зоны 24.03.2022
Логистический центр станет первым резидентом особой экономической зоны "Оренбуржье"
Создание 140 инвестпроектов рассматривается в рамках льготного режима на Курилах 24.03.2022
Создание 140 инвестпроектов рассматривается в рамках льготного режима на Курилах
На СХК построят специальный стенд для испытаний главных циркуляционных насосных агрегатов реакторной... 24.03.2022
На СХК построят специальный стенд для испытаний главных циркуляционных насосных агрегатов реакторной...
АО 24.03.2022
АО "Теплоэнергосервис" построит в поселке Усть-Нера новый водозабор
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно