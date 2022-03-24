"Лукойл" планирует начать буровые работы на месторождении Грайфера в Каспийском море в конце ноября. Об этом журналистам сообщил президент и совладелец компании Вагит Алекперов.

"Да, сегодня практически завершены строительные работы по верхним строениям. Жилой блок уже погружен на базу. В мае мы планируем его смонтировать, в июне уже отправить рабочих на площадку. И в конце ноября, в декабре начать буровые работы", - сказал Алекперов, отвечая на вопрос о планах запуска месторождения в 2022 году.

Ранее компания планировала запуск проекта в конце 2022 года. Проектный уровень добычи на месторождении ожидается в 1,2 млн тонн нефти в год.

"Лукойл" проводит геологоразведочные работы на Северном Каспии с 1995 года, глубокое бурение - с 1999 года. В пределах лицензионных участков компании пробурено 26 поисково-оценочных скважин. Всего в акватории Каспийского моря "Лукойл" открыл 10 месторождений с суммарными извлекаемыми запасами углеводородного сырья по категориям С1+С2 7 млрд баррелей нефтяного эквивалента. Шесть из них - крупные многопластовые месторождения: им. В. Филановского, им. Ю. Корчагина, им. В.И. Грайфера, Сарматское, Хвалынское, месторождение 170 км.