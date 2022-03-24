На площадке Сибирского химического комбината в Северске Томской области (АО «СХК», предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») началось строительство стенда приемо-сдаточных испытаний главного циркуляционного насосного агрегата (ГЦНА) реакторной установки на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300.

В свою очередь, энергоблок с инновационной реакторной установкой БРЕСТ-ОД-300 станет частью строящегося опытно-демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК) с пристанционным ядерным топливным циклом в рамках стратегического отраслевого проектного направления «Прорыв». В компоновке реакторной установки предусмотрено использование четырех вертикальных агрегатов с насосами погружного типа, которые должны обеспечить циркуляцию жидкометаллического теплоносителя в первом контуре реакторной установки.

Площадь основания технологического здания испытательного стенда составит 1740 квадратных метров, высота - 34 метра. Строители генподрядной организации, АО «Концерн Титан-2» уже смонтировали металлический каркас и приступили к подготовке монтажа утепленных стеновых панелей.

Полномасштабный стенд имитирует близкие к реальным условия эксплуатации главного циркуляционного насосного агрегата. Сначала на стенде планируется испытать опытный образец, чтобы обкатать насос, проверить герметичность его разъемов, подтвердить соответствие напорной, энергетической, вибрационной и шумовой характеристик агрегата.

Производство насосных частей всех четырех основных агрегатов будет запущено только после положительных результатов испытаний опытного образца. Исследование на стенде должно подтвердить безопасность и качество изготовления конструкции, соответствие опытного образца требованиям технического задания, устойчивость к эрозионному износу.

«Мы должны в 2022 году полностью закончить сооружение этого объекта капитального строительства и в I квартале 2023 года быть готовыми к установке опытного образца ГЦНА на стенд, чтобы приступить к его испытаниям. Наша задача заключается в получении положительных результатов испытаний и принятии решения разработчиком ГЦНА (АО «ЦКБМ») о возможности использования данного оборудования в корпусе реакторной установки БРЕСТ-ОД-300», - отметил генеральный директор АО «СХК» Сергей Котов.

АО «ЦКБМ» уже приступило к производству опытного образца ГЦНА.

Опытно-демонстрационный энергетический комплекс (ОДЭК) возводится в рамках стратегического проектного направления «Прорыв» Госкорпорации «Росатом», направленного на создание новой технологической платформы атомной отрасли. Российская отраслевая стратегия предполагает создание двухкомпонентной атомной энергетики с реакторами на тепловых и быстрых нейтронах и замкнутым ядерным топливным циклом. Это означает широкое внедрение технологий рециклинга побочных ядерных материалов, таких как обедненный уран, а также продукты, выделенные из отработавшего топлива (ОЯТ) – регенерированный уран, плутоний и прочие изотопы – продукты ядерной реакции. Это позволит не только многократно расширить сырьевую базу атомной энергетики, но и решить вопросы накопления отработавшего топлива и ядерных отходов – повторно использовать ОЯТ вместо хранения, радикально снизить объемы образования и активность отходов.

Сибирский химический комбинат (АО «СХК»; г. Северск) объединяет четыре завода по обращению с ядерными материалами. Одно из основных направлений работы СХК – обеспечение потребностей атомных электростанций в уране для ядерного топлива. Входит в состав Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» www.atomsib.ru

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов.

В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии. http://www.tvel.ru