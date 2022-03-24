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"Россети ФСК ЕЭС" отремонтирует 24 линии электропередачи в Карелии в 2022 году

Россети ФСК ЕЭС отремонтирует 24 линии электропередачи в Карелии в 2022 году

24 марта 2022, 15:30
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС, ЛЭП, КАРЕЛИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети ФСК ЕЭС

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«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») приступила к реализации годового плана по ремонту объектов магистрального сетевого комплекса Республики Карелия. Для минимизации рисков низовых пожаров энергетики расчистят более 1 043 гектаров просек линий электропередачи высокого класса напряжения. Также будут заменены 70 изоляторов, проведен ремонт более 30 опор ЛЭП и 50 фундаментов.

Наибольший объем работ запланирован на линиях 220 кВ «Медвежьегорск – Сегежа» с отпайкой на подстанцию «Раменцы», «Петрозаводск – Петрозаводскмаш», «Петрозаводск – Древлянка», а также линиях 330 кВ «Сясь – Петрозаводск», «Каменный Бор – Кондопога», «Борей – Каменный Бор №1».

Эти ЛЭП участвуют в схемах выдачи мощности гидроэлектростанций, обеспечивают электроэнергией столицу региона – Петрозаводск. От их надежной работы зависит электроснабжение крупных промышленных потребителей: объектов Октябрьской железной дороги, Кондопожского ЦБК, комбината «Карельский окатыш», Надвоицкого алюминиевого завода, филиала «Петрозаводскмаш» инжиниринговой компании «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом»).

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Источник: Россети ФСК ЕЭС

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