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"Россети Кубань" повысила надежность высоковольтных ЛЭП в адыгейском энергорайоне

Россети Кубань повысила надежность высоковольтных ЛЭП в адыгейском энергорайоне

24 марта 2022, 12:45
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Кубань

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Энергетики Адыгейского филиала «Россети Кубань» выполнили капитальный ремонт участков воздушных линий электропередачи 110 кВ «Шовгеновская – Армавир» и «Белореченская – Шовгеновская». От бесперебойной работы высоковольтных ЛЭП зависит энергоснабжение четырех районов Кубани и Адыгеи с общей численностью населения порядка 200 тыс. человек.

Высоковольтные линии электропередачи проходят по территории Белореченского района Краснодарского края, а также Гиагинского, Кошехабльского и Шовгеновского районов Республики Адыгея.

На воздушных линиях электропередачи специалисты осуществили замену более двух тысяч отработавших свой ресурс изоляторов. Смонтированные энергетиками изоляторы, изготовленные из закаленного стекла, обладают повышенной механической прочностью, устойчивостью к перепадам температур и воздействию окружающей среды. От качества изоляции во многом зависит надежность и безопасность работы ЛЭП.

Всего с начала 2022 года в рамках ремонтной программы компании энергетики выполнили капитальный ремонт 65 км воздушных линий электропередачи разного уровня напряжения, расчистили от древесно-кустарниковой растительности около 2 га охранных зон ЛЭП.

– Ремонты оборудования электросетевого комплекса будут продолжены согласно утвержденному графику мероприятий по технологическим направлениям. При проведении работ сводим к минимуму ограничение подачи электричества потребителям, используя резервные схемы энергоснабжения. Наша задача – обеспечить максимальную подготовку энергообъектов к летним пиковым нагрузкам, – сообщил директор Адыгейского филиала «Россети Кубань» Рустам Магдеев.

Адыгейский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией восемь муниципальных образований Кубани и Адыгеи: Майкопский, Гиагинский, Шовгеновский, Кошехабльский и Красногвардейский районы и город Майкоп, а также Белореченский и Апшеронский районы Краснодарского края с общей численностью населения порядка 550 тыс. человек. Общая протяженность линий электропередачи составляет 8977 км.

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Источник: Россети Кубань

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