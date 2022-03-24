Филиал «Россети Московский регион» — «Новая Москва» закончил строительно-монтажные работы по подключению к сетям жилого комплекса «Аквилон Park» в поселке Коммунарка Сосенского поселения Новомосковского округа. Заявленная мощность составила 2,5 МВт.

Жилой комплекс расположен в 15 минутах ходьбы от новой станции метро «Коммунарка». В шаговой доступности от него находятся два детских сада, общеобразовательная и спортивная школы, а также поликлиника. Выдача ключей новоселам запланирована на второй квартал 2022 года.

Для подключения комплекса на 1179 квартир к питающим центрам (основным стала ПС 110 кВ «Теплый Стан», резервным — ПС 110 кВ «Летово») специалисты компании проложили две кабельные линии 10 кВ общей протяженностью почти 3 км. На территории ЖК было построено порядка 5,5 км кабельных линий 0,4 кВ. В рамках проектах возведена блочная комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, оснащенная устройствами релейной защиты и автоматики, а также автоматизированной системой учета электроэнергии.

Электроснабжение будет осуществляться по второй категории надежности: в случае возникновения нарушения на одной линии напряжение автоматически подадут по резервной. Напряжение на объект будет подано по мере готовности заявителя.

«Новая Москва застраивается рекордными темпами — в прошлом году в Троицком и Новомосковском округах ввели в эксплуатацию более 4 млн кв. м недвижимости, большая часть которой составляет жилая застройка. «Россети Московский регион» активно содействуют реализации проектов жилищного строительства, с начала 2021 года для электроснабжения новостроек в ТиНАО было выдано порядка 17 МВт мощности», — комментирует директор филиала «Новая Москва» Вадим Шомесов.

Группа «Россети» активно работает по проектам, связанным с подключением жилых комплексов, на всей территории присутствия, содействуя реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». С начала его реализации только в столичном регионе «Россети Московский регион» обеспечили выдачу свыше 500 МВт для электроснабжения новостроек. В 2021 году компанией подключено более 154 МВт мощности для электроснабжения 84 жилых комплекса общей площадью 3,4 млн кв. м.