Энергетики провели технологическое присоединение объекта дикой природы, расположенного в селе Крымгиреевское Андроповского муниципального округа Ставрополья. Уникальному в крае бизнесу – первой оленьей ферме – специалисты обеспечили 150 кВ мощности.



Для этого энергетики филиала «Ставропольэнерго» присоединили к сетям компании необходимую энергоинфраструктуру – кабельную воздушную линию протяженностью около одного километра и трансформаторную подстанцию напряжением 10-0,4 кВ.



Предоставленный объем мощности обеспечил возможность ферме, обладающей всей необходимой для развития экологического туризма, отдыха и оздоровления инфраструктурой, успешно функционировать.



Сегодня на территории фермы проживает почти три сотни благородных европейских оленей. Каждый желающий может посетить с экскурсией живописное место и зарядиться энергетикой удивительного мира живой природы.