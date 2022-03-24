 
Модернизация

"Россети Северный Кавказ" обеспечили электроэнергией первую в Ставропольском крае оленью ферму

Энергетики провели технологическое присоединение объекта дикой природы, расположенного в селе Крымгиреевское Андроповского муниципального округа Ставрополья. Уникальному в крае бизнесу – первой оленьей ферме – специалисты обеспечили 150 кВ мощности. 

Для этого энергетики филиала «Ставропольэнерго» присоединили к сетям компании необходимую энергоинфраструктуру – кабельную воздушную линию протяженностью около одного километра и трансформаторную подстанцию напряжением 10-0,4 кВ.
 
Предоставленный объем мощности обеспечил возможность ферме, обладающей всей необходимой для развития экологического туризма, отдыха и оздоровления инфраструктурой, успешно функционировать.
 
Сегодня на территории фермы проживает почти три сотни благородных европейских оленей.  Каждый желающий может посетить с экскурсией живописное место и зарядиться энергетикой удивительного мира живой природы.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Россети Северный Кавказ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
24.03.2022
"Россети Юг" обеспечили электроэнергией новую начальную школу в Ростовской области
ГУП РК 24.03.2022
ГУП РК "Крымэнерго" улучшает электроснабжение жителей Белогорского района
24.03.2022
"Россети Кубань" повысила надежность высоковольтных ЛЭП в адыгейском энергорайоне
АО 24.03.2022
АО "Мособлэнерго" построило 15,2 км ЛЭП для повышения надежности электроснабжения потребителей Подмо...
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно