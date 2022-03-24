Специалисты «Россети Юг» обеспечили электроэнергией новый школьный корпус в станице Мелиховская Усть-Донецкого района. Он рассчитан на обучение 100 учеников начальных классов. Мощность подключения составила 87 кВ.

Отдельный корпус для младшеклассников был крайне необходим, поскольку в существующем здании 1961 года постройки обучалось 325 детей при плановой вместимости 286. В основном корпусе не было актового зала, не хватало кабинетов. В ближайшее время могла возникнуть необходимость обучения детей в две смены.

Для подключения нового здания к электросетям специалисты ростовского филиала «Россети Юг» построили участок воздушной линии электропередачи напряжением 10 кВ и 0,4 кВ, установили комплектную трансформаторную подстанцию мощностью 160 кВА. После подключения к сетям нового корпуса общая мощность школы выросла с 35 кВ до 122 кВ.