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Завершен ключевой этап модернизации ЛЭП, обеспечивающей выдачу мощности крупнейшей теплоэлектростанции России – Сургутской ГРЭС-2

Завершен ключевой этап модернизации ЛЭП, обеспечивающей выдачу мощности крупнейшей теплоэлектростанции России – Сургутской ГРЭС-2

24 марта 2022, 10:48
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС, ЛЭП, 500 КВ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети ФСК ЕЭС

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«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») выполнила ключевой этап реконструкции воздушной линии электропередачи 500 кВ «Сургутская ГРЭС-2 – Сибирская». Трасса энерготранзита проходит по заболоченной местности. Для укрепления конструкций 185 опор проведена замена 312 нижних узлов крепления.

До конца 2021 года энергетики заменят еще 40 нижних узлов крепления на 21 опоре. Для защиты проводов от прямых ударов молнии и предотвращения коротких замыканий на ЛЭП смонтируют 112,5 км грозотроса, отличающегося повышенной механической прочностью, устойчивостью к провисанию и коррозийной стойкостью.

Протяженность линии электропередачи 500 кВ «Сургутская ГРЭС-2 – Сибирская» составляет 199 км. Она обеспечивает передачу электроэнергии в Нижневартовский район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, где проживает более 400 000 человек, расположены крупные нефтедобывающие и перерабатывающие предприятия.

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Источник: Россети ФСК ЕЭС

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