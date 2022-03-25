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10 жилых домов строят и проектируют в Перово по программе реновации

10 жилых домов строят и проектируют в Перово по программе реновации

25 марта 2022, 15:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 
Источник: icmos.ru

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В рамках программы реновации столичного жилфонда в районе Перово строят и проектируют 10 жилых домов. Об этом 25 марта сообщила пресс-служба Департамента строительства Москвы.

«В районе Перово для переселения по программе реновации строят и проектируют 10 жилых домов. В стадии строительства находятся семь новостроек. Жилая площадь строящегося жилья в районе составляет 78,9 тыс. кв. м. Еще три здания проектируются», - приводятся в сообщении слова руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова.

Он напомнил, что всего же с момента старта программы реновации в Перово ввели в эксплуатацию четыре жилых дома площадью 38,78 тыс. кв. м. «Всего в районе новые квартиры получат жители 196 сносимых домов, для начала переселения подобраны 15 площадок», - добавил Загрутдинов.

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Источник: icmos.ru

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