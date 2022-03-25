В рамках программы реновации столичного жилфонда в районе Перово строят и проектируют 10 жилых домов. Об этом 25 марта сообщила пресс-служба Департамента строительства Москвы.

«В районе Перово для переселения по программе реновации строят и проектируют 10 жилых домов. В стадии строительства находятся семь новостроек. Жилая площадь строящегося жилья в районе составляет 78,9 тыс. кв. м. Еще три здания проектируются», - приводятся в сообщении слова руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова.

Он напомнил, что всего же с момента старта программы реновации в Перово ввели в эксплуатацию четыре жилых дома площадью 38,78 тыс. кв. м. «Всего в районе новые квартиры получат жители 196 сносимых домов, для начала переселения подобраны 15 площадок», - добавил Загрутдинов.