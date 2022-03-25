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АО "ЗиО-Подольск" отгрузило оборудование для АЭС "Аккую" (Турция)

АО ЗиО-Подольск отгрузило оборудование для АЭС Аккую (Турция)

25 марта 2022, 16:59
Рубрика: Компании
Метки: ЗИО-ПОДОЛЬСК, РОСАТОМ, АТОМЭНЕРГОМАШ
Отрасль: Машиностроение 
Источник: Госкорпорация "Росатом"

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АО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» – АО «Атомэнергомаш») изготовило и отгрузило первый аппарат (барботер) для энергоблока № 3 АЭС «Аккую» – первой атомной станции в Турции.

Технический проект оборудования был разработан специалистами АО ОКБ «Гидропресс», рабочая конструкторская документация – сотрудниками Департамента оборудования атомного машиностроения АО «ЗиО-Подольск». Они же осуществляли сопровождение изготовления изделия.

Оборудование доставляется на АЭС комбинированным способом: автомобильным и водным транспортом. На автоприцепе барботер с закладными деталями отгружается от завода производителя до порта в Санкт-Петербурге. Там оборудование перегружается на судно и следует водным путем до Турецкой Республики.

 

Барботер, входящий в систему компенсации давления реакторной установки, является одним из важных элементов оборудования реакторного острова АЭС. Аппарат изготавливается из аустенитной хромоникелевой стали и предназначен для конденсации пара, поступающего из первого контура реакторного отделения. Масса изделия - 15 тонн, длина – около 8 метров, диаметр – 2,5 метра, высота – 4 метра.

«ЗиО-Подольск» располагает большим опытом изготовления барботеров реакторных отделений АЭС с ВВЭР для отечественных и зарубежных атомных электростанций. Например, оборудование завода успешно эксплуатируется на АЭС «Тяньвань» в Китае, АЭС «Куданкулам» в Индии, на блоках второй очереди Ростовской и Ленинградской атомных станций.

Проект АЭС «Аккую» предусматривает сооружение четырех энергоблоков с реакторами российского дизайна поколения «3+» типа ВВЭР мощностью 1200 МВт каждый (на базе проекта «АЭС-2006»). Соглашение о сооружении станции было заключено правительствами РФ и Турции в мае 2010 года.

Источник: Медиа-центр АО «Атомэнергомаш»

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Источник: Госкорпорация "Росатом"

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