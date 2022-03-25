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Гирлянды белт-лайт IEK® – универсальны для применения на улице и в помещениях

Гирлянды белт-лайт IEK® – универсальны для применения на улице и в помещениях

25 марта 2022, 17:44
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника 
Источник: Группа компаний IEK

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Гирлянды белт-лайт IEK® станут настоящей находкой для украшения зданий или мостов, декорирования фонарных столбов, беседок и веранд, подсветки витрин или оформления рекламных вывесок. Они состоят из кабеля и патронов Е27, работают от сети 230 В. Имеют параллельную схему подключения — при перегорании одной лампочки остальные продолжают светить. Возможно транзитное подключение нескольких гирлянд общей мощностью до 1500 Вт.

В ассортимент IEK Lighting входят также гирлянды с лампами в комплекте (10 LED-ламп мощностью 1 Вт) разноцветного или теплого белого свечения. Легкие плафоны из ударопрочного пластика не разобьются при транспортировке, использовании и хранении.

Подробнее — на сайте iek.lighting.

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Источник: Группа компаний IEK

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