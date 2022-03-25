Гирлянды белт-лайт IEK® станут настоящей находкой для украшения зданий или мостов, декорирования фонарных столбов, беседок и веранд, подсветки витрин или оформления рекламных вывесок. Они состоят из кабеля и патронов Е27, работают от сети 230 В. Имеют параллельную схему подключения — при перегорании одной лампочки остальные продолжают светить. Возможно транзитное подключение нескольких гирлянд общей мощностью до 1500 Вт.

В ассортимент IEK Lighting входят также гирлянды с лампами в комплекте (10 LED-ламп мощностью 1 Вт) разноцветного или теплого белого свечения. Легкие плафоны из ударопрочного пластика не разобьются при транспортировке, использовании и хранении.

Подробнее — на сайте iek.lighting.