Премьера. По следам "Герды". Эпизод III.
Камышмаш. Воплотить чертежи в жизнь. Город Камышин. НПП "Герда"
25 марта 2022, 17:44
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника
Источник: Группа компаний IEK
Гирлянды белт-лайт IEK® станут настоящей находкой для украшения зданий или мостов, декорирования фонарных столбов, беседок и веранд, подсветки витрин или оформления рекламных вывесок. Они состоят из кабеля и патронов Е27, работают от сети 230 В. Имеют параллельную схему подключения — при перегорании одной лампочки остальные продолжают светить. Возможно транзитное подключение нескольких гирлянд общей мощностью до 1500 Вт.
В ассортимент IEK Lighting входят также гирлянды с лампами в комплекте (10 LED-ламп мощностью 1 Вт) разноцветного или теплого белого свечения. Легкие плафоны из ударопрочного пластика не разобьются при транспортировке, использовании и хранении.
Подробнее — на сайте iek.lighting.
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