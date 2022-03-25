Компания «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» реализует комплекс мероприятий в рамках выполнения задач, поставленных Правительством РФ по импортозамещению и созданию технологического суверенитета в области информационных технологий. В настоящее время государство создает максимально благоприятные условия для ИТ-отрасли через снижение налоговой нагрузки, стимулирование отечественных ИТ разработок и создание электронной компонентной базы.

В рамках выполнения поставленных государственных задач 23 марта генеральный директор провел целевое совещание, посвященное вопросам обеспечения надежного функционирования и поступательного развития ИТ контура компании.

По итогам были приняты решения о реализации комплекса мер в области информационной безопасности, набору первоочередных и стратегических ИТ-проектов в области развития технологического сегмента и импортозамещения корпоративного сегмента компании, развитию кадрового потенциала и максимальному использованию создаваемых государством преференций.

«За последние 3 года в компании достигнут значительный прогресс в развитии технологического ИТ контура на базе отечественных разработок, при этом корпоративный сегмент требует перехода на отечественные решения более динамичными темпами. Для этого необходимо завершить формирование целевой ИТ-архитектуры, гарантирующей полный технологический суверенитет всех бизнес-процессов компании», - подчеркнул Игорь Маковский.