Компания PTL чувствует себя уверенно в новой эре электрификации

Экологически безопасные разработки в разных частях планеты продвигают электрификацию в новую эру. Термоусаживаемые системы являются частью процесса, способствующего увеличению числа подключений к электроэнергетическим сетям. Недавно голландская компания PTL B.V. поставила новую линию серии NEXA для производства термоусаживаемых трубок в Восточную Европу и одну такую линию в страну Северной Европы для поддержки растущего спроса на термоусаживаемые трубки. Ещё одна линия NEXA для производства трубок диаметром до 300 мм находится на стадии изготовления для заказчика в Южной Европе. Линия NEXA предназначена для производства широкого диапазона термоусаживаемых трубок со стенками средней и большой толщины и отвечает самым строгим требованиям в отношении эффективности производства, стабильности и управления технологическим процессом благодаря возможности широкого выбора электронных средств управления.

По словам г-на Рона Гэтальса (Ron Goethals), управляющего директора компании PTL B.V., линии серии NEXA могут считаться в настоящее время одним из самых передовых видов оборудования для производства толстостенных трубок из свободно доступных на рынке сегодня. Инновационные решения, которые компания PTL B.V. непрерывно разрабатывала на протяжении последних десятилетий, основаны на объединении усилий трёх сторон: потребители, партнер по инжинирингу и команда специалистов компании PTL B.V. Благодаря общим усилиям машины серии NEXA стали подлинным стандартом производства для ведущих производителей термоусаживаемых трубок. Эти машины можно найти в эксплуатации в различных странах мира. Компания PTL B.V. также поставляет компактные машины для раздувки типа IR и HW для производства тонкостенных трубок, предназначенных для использования в различных отраслях промышленности, например, в медицине и маркировочном оборудовании. Непрерывные разработки помогут компании PTL B.V. и её инженерно-техническому партнёру оставаться на лидирующих позициях на рынке термоусаживаемых продуктов.