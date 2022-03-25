"Взрывоопасный" ГОСТ на кабель отменен
25 марта 2022, 16:00
Рубрика: За рубежом
Метки: IRENA, ВИЭ
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: АО "СО ЕЭС"
По мере роста доли экологически чистых источников энергии в национальных энергобалансах инновационные технологии играют ключевую роль в снижении затрат и повышении производительности новых энергоресурсов.
В исследовании, опубликованном Международным агентством по возобновляемым источникам энергии (International Renewable Energy Agency, IRENA), собраны данные о стоимости и производительности отдельных технологий в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ), а также данные о патентах и стандартах в области ВИЭ с целью проведения количественной оценки инновационного прогресса.
На примере технологий, используемых в шельфовой ветровой энергетике, определено более 50 показателей инновационного прогресса, которые распределены по трем сферам влияния (impact categories), требующим поддержки внедрения инновационных технологий: экосистема, технологический прогресс и рынок. К инновациям в области экосистемы относятся: степень развития знаний, кодификация и распространение знаний, а также степень осведомленности и сотрудничества между различными заинтересованными субъектами (государственными и частными, национальными и международными). Технологический прогресс отражается в снижении затрат, разнообразии характеристик проектов и повышении производительности применяемых технологий, а формирование рынка определяется масштабами внедрения технологий и их коммерциализацией.
Основные выводы исследования IRENA о текущем состоянии отдельных видов ВИЭ-энергетики заключаются в следующем:
Анализ использования патентов и стандартов проводился для двух развивающихся технологий – шельфовых ВЭС и экологически чистых водородных электролизеров.
Что касается шельфовой ветрогенерации, изобретательская активность в этой сфере достигала пика дважды – первый пик пришелся примерно на 2012 г., а второй − на 2018 г. Европейские страны лидируют по количеству разработок инновационных технологий и придерживаются международного подхода к патентованию. В отношении производства «зеленого» водорода и, в частности, электролиза воды, быстрый рост числа изобретений после 2012 г. связан с повсеместной реализацией национальных энергетических планов, включающих развитие и распространение технологий производства «зеленого» водорода. Обе технологии выиграли от наличия действующих стандартов в сфере ветровой генерации и производства водорода, что способствовало их быстрому внедрению.
Что касается шельфовых ветроэнергетических технологий, то первый стандарт в данной области, опубликованный в 2004 г., распространяется на проектирование как наземных, так и шельфовых ветровых турбин. С тех пор было опубликовано 32 стандарта. Поскольку различия между наземными и шельфовыми ветровыми турбинами незначительны, технологии производства шельфовых ветровых установок в значительной степени выиграли от использования стандартов для наземных ветровых турбин, что способствовало более быстрому развитию рынка шельфовой ветровой генерации.
Разработка стандартов в области водородных технологий проходила по аналогичному пути. В настоящее время разработаны 126 стандартов в области водородных технологий и топливных элементов, охватывающих производство, транспортировку, хранение и использование водорода, а также связанные с ними вопросы, включая безопасность. Единственный стандарт в области производства «зеленого» водорода, опубликованный в 2019 г., в настоящее время пересматривается и будет разделен на несколько стандартов, более детально охватывающих различные аспекты.
Информационно-аналитический ресурс PEi
* Capacity factor.
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