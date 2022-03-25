Американские компании Honeywell и Duke Energy Sustainable Solutions (DESS) договорились о совместной разработке и поставке решений, направленных на повышение устойчивости энергоснабжения для целевых рынков США. По информации Honeywell и DESS, предлагаемые компаниями решения в основном предназначены для местных сообществ, где часто наблюдаются перебои в электроснабжении и другие сбои в функционировании энергосистемы, вызванные изменением климата.

DESS и Honeywell заявили, что будут разрабатывать микрогриды (microgrids) муниципального масштаба, чтобы города имели возможность обеспечивать основные коммунальные услуги при отключении централизованного электроснабжения, включая подачу воды, управление сточными водами или обеспечение электроэнергией общественных центров, которые могут служить центрами обогрева или охлаждения для граждан.

Обе компании заявили, что планируют объединить принадлежащие DESS распределенные энергетические ресурсы, включая солнечные фотоэлектрические установки, и решения по обеспечению устойчивости с принадлежащими Honeywell аккумуляторными системами накопления электроэнергии и программным обеспечением (ПО) «интеллектуальных городов» для управления процессом развертывания микрогридов наряду с другими городскими активами. По мнению Honeywell, ПО позволит местным сообществам принимать более быстрые и обоснованные решения.

Honeywell также планирует использовать свою IoT платформу для создания новых технологий и возможностей для регулирования и управления системами. DESS станет собственником и оператором энергетических активов. ПО City Suite компании Honeywell может интегрировать несколько ПО в рамках одной платформы для управления и регулирования муниципальными, коммунальными и коммерческими активами и системами, а также интегрировать данные из систем городской инфраструктуры, таких как системы организации дорожного движения, уличного освещения, климатические системы, аварийные службы, общественная безопасность и охрана, коммунальные службы.

Информационно-аналитический ресурс SEi