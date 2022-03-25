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Открылась ХХ отраслевая научно-техническая конференция радиоэлектронной промышленности

В отраслевой конференции, организованной Минпромторгом России, принял участие замглавы Минпромторга России Василий Шпак, замглавы Минцифры России Андрей Заренин, главы крупнейших промышленных консорциумов. С приветственным словом к участникам обратились заместитель председателя правительства Российской Федерации Юрий Борисов и заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

В рамках конференции были обсуждены актуальные вопросы развития радиоэлектронной промышленности в текущей ситуации.

В предстоящей работе необходимо, во-первых, сконцентрироваться на разработке базовых технологий, являющихся основой независимости наших промышленных предприятий. А во-вторых, консолидировать уже наработанный научно-технический задел для производства перспективной продукции на отечественных фабриках

- отметил Юрий Борисов в приветственном слове к конференции, озвученном помощником вице-премьера Андреем Зверевым.

Правительство совместно с экспертами, производителями и дистрибьюторами, работая над проектами, видит, какой огромный нереализованный потенциал есть у страны по всем направлениям радиоэлектроники: технологиям создания чиплетов, рентгеновской литографии, созданию собственных, отечественных САПР, СФ-блоков и так далее. Смысл нашей работы не только в том, чтобы быстро восстановить цепочки поставок для удовлетворения текущих потребностей, но и в том, чтобы собрать мероприятия по созданию нового национального проекта по развитию гражданской электронной промышленности. Он объединит предложения вашей отрасли с точки зрения целевого портфеля продуктов, создания условий для разработки электронной компонентной базы, средств производства, инфраструктуры проектирования. Это позволит создать конкурентный продукт во всех стадиях технологического передела – от аппаратуры, интерфейсов, модулей до ЭКБ, фокусирования и материалов, что сможет не только удовлетворить потребности внутреннего рынка, но будет иметь огромный экспортный потенциал

прокомментировал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Модератором пленарной сессии «Новые возможности развития радиоэлектронной промышленности в современных условиях» выступил Василий Шпак.

Я считаю, мы сейчас находимся на пороге масштабных достижений, теперь мы действительно становимся «хозяевами» своего рынка. На нас лежит огромная ответственность, однако открываются и невероятные возможности. И в этой связи мы чувствуем полную поддержку со стороны руководства страны. Мы видим все сложности, с которыми сейчас столкнулись представители отрасли. Заказы многих российских предприятий увеличились в разы, компаниям нужны оборотные средства для удовлетворения кратно возросшего спроса. Поэтому мы разработали и продвигаем ряд финансовых мер, которые помогут компаниям. Системообразующие организации в отрасли радиоэлектронной промышленности смогут получить льготные кредиты в российских банках на срок до года размером до 10 млрд рублей и 30 млрд на группу лиц. Мы ведем работу по актуализации этого перечня, ежедневно находясь в контакте с регионами, консорциумами предприятий, самими производителями и разработчиками, в первый пакет попало 43 предприятия. Продолжаем актуализацию перечня новыми предприятиями. Помимо этого, разработаны меры льготного кредитования субъектов МСП, обеспечивающих импортозамещение в сфере радиоэлектроники. Предприятиям будут доступны кредиты до 1 млрд по ставке 13,5% и 15%

- прокомментировал Василий Шпак.

В рамках конференции между Минпромторгом России, МЧС России и Автономной некоммерческой организацией в сфере поддержки отечественных производителей «Консорциум «Производители охранных, пожарных, СКУД систем безопасности» было подписано соглашение о сотрудничестве.

Очень важно развивать отечественный рынок автоматических систем противопожарной защиты, охранных систем, специального технологического оборудования в современных условиях. Кроме этого, необходимо совместно работать в вопросах развития систем безопасности

- отметил заместитель Министра – главный государственный инспектор Российской Федерации по пожарному надзору Анатолий Супруновский.

Среди обсуждённых тем конференции: перспективы развития отечественной вычислительной техники, обеспечение совместимости программного обеспечения и аппаратной части вычислительных комплексов, электроника в экологических проектах на транспорте, современные интеллектуальные системы управления для ЖКХ.

Отдельное внимание получила тема обеспечения отрасли кадрами. В рамках посвящённого этой проблематике круглого стола коллеги обсудили концепцию развития кадрового потенциала отрасли, кадровое обеспечение программы электронного машиностроения, проектов по созданию отечественных микропроцессоров. В дискуссии приняли участие представители Всероссийского Научно-исследовательского института радиоэлектроники, Московского института электронной техники, Московского физико-технического института, компании-производителя YADRO.

На конференции организована экспозиция I Воронежского фестиваля электроники, науки и робототехники StartET, в ходе которой были представлены проекты российских компаний и молодых специалистов в области вычислительной техники и приборов учета.

В рамках второго дня конференции запланирован Бизнес-завтрак «Цифровое будущее. Инвестиции в инновации и устойчивое развитие», модерируемый «АКРП - Консорциум дизайн-центров».

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Источник: Минпромторг России

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