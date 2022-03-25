 
Контракты

Ремонт дорог в Нижнем Тагиле оценили в 1,1 млрд

Ремонт дорог в Нижнем Тагиле оценили в 1,1 млрд

25 марта 2022, 13:30
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: Ростендер

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Служба заказчика городского хозяйства объявила электронный аукцион на ремонт дорог в Нижнем Тагиле Свердловской области. Подрядной организации выплатят 1,1 млрд рублей, сообщает RosTender.info.

Согласно проектной документации, работы пройдут на Исинском тракте от улицы Ильича до водоема реки Иса и по улице Пархоменко от улицы Горошникова до улицы Жуковского, а также по Черноисточинскому шоссе и по улице Фрунзе. Ремонт Проспекта Мира разобьют на три участка – дорогу отремонтируют от улицы Победы до улицы Циолковского, затем до проспекта Ленина. Третий участок работ пройдет от проспекта Ленина до улицы Заводской.

Прием заявок на участие открыт до 11 апреля. Работы пройдут до конца лета 2024 года. Заказчик осуществит оплату в соответствии с лимитами бюджетных обязательств.
 

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Источник: Ростендер

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