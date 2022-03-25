Строительство комплекса по переработке отходов в Кингисеппском районе Ленинградской области начнется в мае. До 90% оборудования комплекса будет отечественным, сообщил в пятницу в ходе круглого стола в Петербурге генеральный директор регоператора региона - Управляющей компании по обращению с отходами в Ленинградской области - Антон Бучнев.

"Первого апреля мы получаем положительное заключение Главгосэкспертизы, после этого получаем разрешение на строительство и можем выходить на стройку. <…>. Я думаю, что где-то в мае мы сможем уже приступить к строительным работам. <…>. Мы изначально ориентировались на отечественное оборудование, порядка 85-90% российского оборудования на производстве изначально было запланировано", - сказал он.

Сейчас также завершается проектирование подобного комплекса в поселке Рахья Всеволожского района области. Бучнев отметил, что санкции Запада в отношении России не сильно отразятся на реализации обоих проектов. По информации поставщиков, необходимое оборудование уже было частично локализовано. Большой объем импортного оборудования, которое планировалось установить на объектах, будет локализован в ближайшие месяцы.

Проект комплекса в Рахье после завершения пройдет общественные слушания. Все замечания будут учтены, и после внесения правок проект направят на государственную экологическую экспертизу.

Ранее сообщалось, что проект в Кингисеппском районе планируется реализовать с участием федеральных субсидий. Технопарк будет проводить глубокую переработку отходов с предварительной сортировкой и выделением полезных фракций. Предприятие построят в промзоне "Фосфорит", оно будет иметь санитарную зону 2 км.

Помимо заводов в Кингисеппском районе и Рахье, в области появятся еще три завода, которые построит АО "Невский экологический оператор" - регоператор Петербурга. В настоящее время в завершающей стадии находятся изыскательские работы на земельных участках, где планируется построить заводы. После этого будут проведены общественные слушания. Еще два комплекса регоператор построит на территории Петербурга.