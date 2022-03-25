Основной объем ремонта придется на трассу Р-402, где предстоит закончить переходящие объекты прошлого года. Всего в программе девять участков автодорог Р-254 «Иртыш», Р-402 и А-320.

В ближайшее время дорожники продолжат капитальный ремонт трассы Р-402 на участках км 487+800 - км 489 и км 496+500 - км 498+500, расположенных в заболоченной местности. Основная цель проекта, реализация которого началась в прошлом году и закончится в нынешнем – устранение постоянной угрозы подтопления путем повышения проектных отметок проезжей части до двух метров и модернизации системы водоотвода. Также на трассе Р-402 к осени будет завершен капремонт, начатый в прошлом году на участке км 398 – км 408. В проекте – устройство переходно-скоростных полос, автобусных остановок с электроосвещением, усиление дорожной одежды, замена покрытия и элементов обустройства.

Капитальный ремонт с разделением встречных потоков выполнят на участке Р-402 км 589 – км 597+657 в границах Любинского и Омского районов. Работы начнутся нынешней весной, а закончатся в 2023 году. После расширения земляного полотна до параметров II категории здесь отремонтируют водопропускные трубы, уложат новое асфальтобетонное покрытие, установят разделительное барьерное ограждение, оборудуют площадку отдыха для водителей, оснастят электроосвещением остановки общественного транспорта, пункт весогабаритного контроля и двухуровневую транспортную развязку.

В планах года также два участка ремонта на автодороге Р-402: км 479 - 487+800 и км 546+408 – 556+230. В перечне работ – ремонт покрытия, замена знаков и ограждения, установка светофоров, нанесение разметки термопластиком.

На трассе Р-254 «Иртыш» из двух полос в четыре переведут участок южного обхода Омска км 816+950 – км 821+300. На протяжении 4,5 км запланировано устройство земляного полотна, дорожной одежды, а также разделительного барьерного ограждения, установка линий стационарного искусственного освещения, ремонт водопропускных труб, замена элементов инженерного обустройства. Проект рассчитан на два года.

Ещё 35 км в течение лета дорог защитят слоями износа. Это участки Р-402 км 597 – км 611 и А-320 км 26 – км 47. Устройство защитных слоев позволяет повысить технические характеристики дорожного покрытия и продлить межремонтные сроки.