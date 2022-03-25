В Якутии обсудили развитие энергетического комплекса республики

Член Правления, первый заместитель Генерального директора РусГидро Роман Бердников в ходе рабочей поездки в Республику Саха (Якутия) принял участие в совещании по вопросам развития энергетического комплекса региона. Совещание состоялось под председательством заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

Как заявил Роман Бердников, энергообъекты РусГидро в Якутии обеспечили надежное энергоснабжение потребителей в ходе осенне-зимнего периода 2021-2022 гг. Благодаря своевременно принятым мерам, низкий уровень воды в районе Вилюйской ГЭС не оказал влияние на энергоснабжение потребителей. Мероприятия, направленные на экономию водных ресурсов Вилюйского водохранилища, продолжаются и в 2022 году.

РусГидро реализует проекты строительства и расширения электростанций в Якутии. Крупнейшими проектами РусГидро в Якутии являются расширение Нерюнгринской ГРЭС – ключевой станции, обеспечивающей надежную работу и связь энергосистем ОЭС Востока, Сибири и Якутии, на ней будут построены два новых энергоблока общей мощностью 450 МВт, и строительство второй очереди Якутской ГРЭС-2 мощностью 160 МВт/200 Гкал/ч. По проекту расширения Нерюнгринской ГРЭС ведется проектирование, в ближайшее время планируется начать работы подготовительного периода, а также заказать основное оборудование (турбоагрегаты и котлоагрегаты). Ведутся первоочередные работы на площадке строительства второй очереди Якутской ГРЭС-2, основное оборудование этой станции уже законтрактовано. Вторая очередь заменит изношенную Якутскую ГРЭС, отработавшую более 50 лет. Электростанция будет работать на природном газе и обеспечит электроэнергией и теплом столицу Якутии.

Успешно реализуется программы модернизации трех существующих энергоблоков Нерюнгринской ГРЭС. В течение четырех лет в работы по повышению надежности электростанции будет вложено более 5 млрд рублей. Это позволит снять существующие ограничения на выдачу мощности станции в объеме до 90 МВт и увеличить выработку электроэнергии почти на 600 млн кВт·ч в год. В 2021 году были проведены работы по модернизации энергоблока № 2, что позволило значительно повысить надежность его работы.

На совещании также обсуждался вопрос обеспечения Нерюнгринской ГРЭС углем. «К сожалению, на территории Якутии в феврале 2022 года произошло землетрясение, в ходе которого был нарушен технологический процесс добычи угля на ГОКе «Денисовский», он существенно сократился. В связи с этим возникла необходимость закупать часть угля у других компаний, что вызвало дополнительную экономическую нагрузку», – заметил Юрий Трутнев.

Вице-премьер поручил заинтересованным федеральным министерствам и ведомствам разработать механизмы по обеспечению Нерюнгринской ГРЭС необходимым количеством угля. Минэнерго России совместно с ФАС должны обеспечить контроль цен по всей цепочке поставки угля от поставщиков до конечного потребителя, включая проведение анализа наценки на транспортные перевозки.