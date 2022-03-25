 
Модернизация

ГУП РК "Крымэнерго" повышает надежность электроснабжения Нижнегорского района

ГУП РК Крымэнерго повышает надежность электроснабжения Нижнегорского района

25 марта 2022, 12:36
Рубрика: Модернизация
Метки: КРЫМЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: КРЫМЭНЕРГО

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Специалисты ГУП РК «Крымэнерго» в период с 1 ноября 2021 года по настоящее время провели реконструкцию электросетевой инфраструктуры и подключили к сетям новые объекты в Нижнегорском районе.

В течение отопительного сезона энергетики выполнили капитальный ремонт более 21 км воздушных линий (ВЛ) электропередачи 0,4-6-10 кВ и 2 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, установили 61 опору, заменили около 10 км проводов распределительных сетей различного класса напряжения, расчистили более 10 км трасс ВЛ от древесно-кустарниковой растительности. Данные мероприятия направлены на улучшение качества энергоснабжения абонентов.

В тот же период ГУП РК «Крымэнерго» организовало подачу электроэнергии 2 амбулаториям в с. Любимовка и с. Цветущем Нижнегорского района, а также канализационной насосной станции в пгт Нижнегорском.

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Источник: КРЫМЭНЕРГО

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