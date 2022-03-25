Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что законопроект «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» будет способствовать упрощению согласований при реализации инфраструктурных проектов.

Новый законопроект значительно ускорит инвестиционно-строительный цикл и предусмотрен антикризисным планом, утверждённым Правительством.

Предлагается распространить действие «транспортного закона» №254-ФЗ на строительство магистральных трубопроводов и иных объектов инфраструктуры. Это позволит ускорить газификацию регионов. Также станет возможным быстрее переносить коммуникации, что сократит сроки строительства инфраструктурных объектов не менее чем на год.

«Правительство сможет определять виды объектов, которые можно будет построить в значительно более короткие сроки, сэкономив порядка года, без потери качества. Фактически мы уже используем подобные инструменты при строительстве дорог Москва – Казань, Казань – Екатеринбург. И даже в текущей ситуации жители смогут получать все необходимые объекты в кратчайшие сроки. И конечно, это экономит деньги на инфляции», – сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

В 2022 году Правительство получит дополнительные полномочия по регулированию особенностей и случаев при определении размера аванса по договору об оказании услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Это очень важно для продолжения работ по капитальному ремонту в установленные сроки, в том числе для закупки дорогостоящих материалов и оборудования, например лифтов. Законопроектом предусматривается упрощённое регулирование в отношении земельных участков, отведённых под индивидуальное жилищное строительство. До трёх рабочих дней сократится срок выполнения кадастровых работ и срок государственной регистрации прав.

При строительстве дорог и инженерных сооружений на приаэродромных территориях больше не нужно будет получать заключения Роспотребнадзора для строительства «ненормируемых» по уровню шума объектов. Это, например, дороги, инженерные сети.

«Законопроектом также предлагается уточнить понятие исчерпывающего перечня документов, необходимых для строительства. Органы власти не смогут требовать от заявителя документы, находящиеся у них в распоряжении. А перечень документов, которые должен предоставить застройщик, предлагается сократить примерно на 100 наименований», – отметил вице-премьер.

Получит поддержку малый и средний строительный бизнес: пороговое значение размера обязательств, когда допускается выполнять строительные работы без членства в СРО, предлагается увеличить с 3 млн до 10 млн рублей.

Напомним, ранее Председатель Правительства Михаил Мишустин отметил, что законодательная инициатива о внесении изменений в Градостроительный кодекс позволит максимально упростить процесс согласований реализации инфраструктурных проектов. Он подчеркнул, что подобное решение уже доказало свою эффективность в сфере опережающего развития дорожной отрасли.