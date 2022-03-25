В «Россети Ленэнерго» действует комплекс программ, нацеленных на подготовку высококвалифицированных персонала для электроэнергетической отрасли. Об этом на Петербургском Международном образовательном Форуме рассказала начальник отдела подбора и развития персонала ПАО «Россети Ленэнерго» Оксана Конакова.

В рамках интерактивной дискуссионной площадки «Развитие инженерных компетенций школьников: конвергентный подход» она поделилась опытом компании по профориентации молодежи.

С 2018 года в «Россети Ленэнерго» реализуется программа развития кадрового потенциала «ШКОЛА-ВУЗ-КОМПАНИЯ». Это уникальная система подготовки специалистов, состоящая из трех этапов: профориентация школьников для поступления в профильные вузы, система дуального обучения в университете и дальнейшая работа в компании.

Школьный этап предусматривает создание в школах-партнерах энергоклассов. Обучение в них занимает два года и включает тренинги и бизнес-квесты для ребят, экскурсии на энергообъекты компании, спортивные мероприятия, а также участие в проектных группах.

На студенческом этапе учащиеся обучаются по отраслевым специальностям, проходят практику в подразделениях «Россети Ленэнерго», участвуют в практических занятиях в Учебном комплексе компании, соревнованиях профмастерства, конференциях, специализированных образовательных проектах.

На послевузовском – выпускники получают возможность трудоустроиться в «Россети Ленэнерго», могут участвовать в работе Совета молодых специалистов компании и вступить в молодежный кадровый резерв предприятия. Также они вовлекаются в работу со студентами и школьниками в качестве менторов, преподавателей и экспертов.

«Вопрос кадрового обеспечения предприятий энергетического профиля невозможно решить разовыми акциями. Только системной работой, начиная с ранней профориентации школьников и дальнейшим практико-ориентированным обучением в ВУЗе, можно подготовить специалиста, готового решать сложные производственные задачи, обеспечивая инновационное развитие предприятия. Подобный подход в подготовке подрастающего поколения дает отличный результат, поэтому мы наблюдаем большой интерес к нашей работе со стороны учебных заведений Петербурга», – отметила Оксана Конакова.

Сегодня «Россети Ленэнерго» в рамках реализации программы сформированы два энергокласса: на базе Естественно-научного лицея Политехнического университета им. Петра Великого и физико-математического Лицея № 144 Калининского района. В 2021 году участниками энергоклассов стали 54 ученика.

В числе партнёров среди вузов - Политех и ГУАП. В прошлом году 202 студента прошли практику в филиалах компании, 42 выпускника были трудоустроены в подразделения «Россети Ленэнерго». Сейчас дуальное обучение в рамках вузовского этапа программы проходят 33 студента.

В планах компании - открытие третьего энергокласса совместно с Горным университетом.

Кроме того, для развития кадрового потенциала «Россети Ленэнерго» на постоянной основе проводят профориентационные мероприятия для учащихся образовательных учреждений Петербурга и Ленинградской области, участвуют в отраслевых всероссийских проектах и конкурсах, например, Worldskills и Skill Up, организуют работу студенческих отрядов на объектах предприятия, ведут сотрудничество с вузами по целевому набору студентов на отраслевые специальности.

В компании также реализуется программа стипендиальной поддержки, в которую на конец 2021 года были включены 10 студентов.