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Сочи в 2022г планируют привлечь свыше 100 млрд руб инвестиций

Сочи в 2022г планируют привлечь свыше 100 млрд руб инвестиций

25 марта 2022, 14:59
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНВЕСТИЦИИ
Отрасль: Строительство 
Источник: interfax-russia.ru

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Администрация Сочи в 2022 году планирует привлечь инвестиции в объеме 100,4 млрд рублей, сообщила пресс-служба городской администрации.

"В 2022 году запланировано подписание с инвесторами семи протоколов о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций. Несмотря на складывающуюся ситуацию в российской экономике, все инвесторы подтвердили свои намерения реализовать намеченные инвестиционные проекты и подписать соответствующие протоколы", - приводятся в пресс-релизе слова заместителя главы города Инны Петуховой.

Петухова написала в своем телеграм-канале, что уже подписаны протоколы о намерениях в сфере инвестиций по реализации проекта строительства гипермаркета спортивных товаров, строительства гольф-комплекса, современного объекта "Гостиница "Приморская", создания реабилитационного центра иппотерапии.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

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Источник: interfax-russia.ru

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